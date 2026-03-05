El insólito motivo que provocó que el camión de áridos se incrustara en una casa de Añelo

Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 1 y 11. El siniestro provocó graves daños en la vivienda.

La tranquilidad de la mañana en la ciudad de Añelo se vio interrumpida por un tremendo choque , cuando un camión dedicado al traslado de áridos terminó incrustado en una casa . El siniestro provocó daños materiales en la propiedad y demandó un gran operativo para su retiro.

El incidente ocurrió este jueves por la mañana, alrededor de las 10:20, en la intersección de las calles 1 y 11 de la localidad petrolera, donde el vehículo arrancó el portón y terminó dentro de un domicilio particular.

De acuerdo con la información brindada a LM Neuquén por el jefe de Bomberos de Añelo, Maximiliano San Martín , en el lugar se desplegó un operativo conjunto para atender la situación y asegurar la zona tras el impacto.

Al momento del choque, en el interior de la vivienda se encontraba una de las propietarias. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

camion casa añelo

El insólito motivo

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Freddy Rivera, coordinador de la zona Añelo, explicó que el conductor del camión, un hombre de 37 años, aseguró que se desplazó solo luego de haber sido estacionado.

“Él venía transitando por Ruta 17 con sentido oeste-este hacia la localidad de San Patricio del Chañar”, agregó y comentó que el chofer estacionó y dejó el vehículo en marcha para bajar e ingresar a un comercio. “Aparentemente, por una falla en los frenos eléctricos, el camión comenzó a deslizarse hacia adelante”, detalló.

Rivera indicó que el rodado terminó perdiendo el control cuando “mordió la parte blanda de la banquina con su rueda delantera”. Esto provocó que el vehículo se deslizara hasta quedar incrustado en una vivienda.

camión de aridos incrustado en añelo

Respecto a los daños, destacó que solo se registraron daños materiales, aunque confirmó que al momento del hecho había una mujer dentro de la vivienda.

El camión habría arrancado el portón e ingresó al garaje de la vivienda, donde generó importantes daños en el tinglado y luego se detuvo. Además, el uniformado confirmó que al momento del choque no estaba cargado.

Consultado sobre la posibilidad de un estado de ebriedad del chofer, aseguró que “no arrojaba ningún tipo de anormalidad que llevara a pensar que estaba bajo los efectos de alguna sustancia”. Asimismo, confirmó que el rodado contaba con la documentación y permisos al día.

El operativo y el traslado

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 10, Defensa Civil y agentes de Tránsito de la Municipalidad. También intervino personal de Obras Públicas. El operativo se centró en asegurar la estructura afectada, ordenar el tránsito en la zona y evaluar las condiciones en las que quedó el inmueble luego del impacto del vehículo pesado.

“La tarea para retirar el camión duró aproximadamente tres horas”, confirmó Rivera. Finalmente, fue retirado del lugar y trasladado a un predio particular que estaría vinculado al propietario del vehículo.

Camión se incrustó en una casa (1)

Por último, explicó que el hecho fue trabajado como un incidente con daños materiales. Hasta el momento, los propietarios de la vivienda no realizaron la denuncia por el siniestro.