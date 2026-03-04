Tato de Gran Hermano sufrió un grave accidente: así quedó el auto

El ganador de la edición 2025 de Gran Hermano sufrió un accidente en su país natal. La reacción de Santiago del Moro tras la noticia.

Tato Algorta sufrió un fuerte accidente en Uruguay , su país natal, y generó preocupación en el mundo del espectáculo. La noticia llegó de la mano de Pepe Ochoa quien contó en sus redes sociales sobre el vuelco del auto en el que transitaba.

El ganador de la última edición de Gran Hermano se refirió al hecho y aclaró que no se trató de un vuelco, sino de un choque en el que el vehículo quedó destrozado. De hecho, Santiago del Moro llevó tranquilidad a sus fanáticos y contó que estaba fuera de peligro.

“ El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien . Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo más importante”, dijo el conductor de la nueva edición de GH: Generación Dorada.

Así quedó el auto de Tato Algorta

El siniestro se produjo este martes por la noche en Dolores, en el departamento de Soriano. “Llegó la ambulancia y lo trasladaron”, sumó Ochoa.

Por el momento, Tato no se hizo eco del accidente y no se manifestó en sus redes sociales.

Tato Algorta reveló el gran sacrificio que hizo para entrar a la casa

Desde que se coronó como el gran ganador de la última edición de Gran Hermano, Tato Algorta no paró de recorrer medios, dar entrevistas y cumplir con compromisos laborales. El uruguayo, que se convirtió en uno de los favoritos del público no solo por su desempeño dentro de la casa, sino también por su carisma y sinceridad, ahora empieza a mostrar otra faceta: la de su vida privada, especialmente su costado sentimental.

Invitado al ciclo Ángel Responde, el programa que conduce Ángel de Brito en la plataforma Bondi Live, Tato protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. El conductor no dudó en lanzarle una pregunta directa que dejó al flamante ganador sin escapatoria: “¿Hace cuánto que no tenés sexo?”.

Sin vueltas, Tato contestó con franqueza: “No tuve sexo desde que salí de la casa. Estoy muy enfocado en el laburo. Llevo 8 meses sin sexo”. La confesión, que dejó sorprendidos a los presentes, fue apenas el inicio de una charla donde el joven abrió su corazón y contó más detalles de su presente emocional.