Se viene una alerta por tormentas para Neuquén: zonas afectadas

El pronóstico anticipa tiempo inestable para la ciudad de Neuquén y la región. Tras una mañana fresca, se prevé un ascenso de la temperatura al mismo tiempo que alternarán tormentas aisladas y chaparrones para este viernes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), se prevé el ingreso de aire húmedo a la región que se traducirá en lluvias. Para la madrugada de este viernes se anticipan tormentas aisladas con una temperatura de 15 grados y viento débil. En horas de la mañana, la temperatura ascenderá a los 17 grados y el cielo estará cubierto por chaparrones con viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Durante la tarde estará mayormente nublado con una temperatura máxima que no superará los 24 grados. El viento continuará de leve a moderado proveniente del sector norte.Hacia la noche seguirán las tormentas aisladas con una temperatura que descenderá hasta los 20 grados.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) pronosticaron el ingreso de aire fresco a templado en la región con descenso de la temperatura. Se espera nubosidad variable en la región. Prevén un aumento de la inestabilidad en los próximos días con formación de tormentas eléctricas especialmente en los valles y las áreas de meseta, centro de Neuquén y sur de Río Negro. Además, desde el organismo interprovincial adelantaron que se mantendrán las condiciones en el comienzo de la semana.

lluvia en neuquen capital

Zonas afectadas la alerta amarilla por tormentas

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado. El fenómenos comprenderá la capital neuquina y parte del norte y centro de la provincia. Puntualmente, indicó que se verán afectados: Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú, Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas.

Respecto a la ciudad de Neuquén, el organismo nacional pronosticó chaparrones durante la madrugada y mañana de este inicio de fin de semana. Advirtió que se registrará un ascenso de la temperatura, comenzará en 16 y pasadas las horas ascenderá a los 17 grados mientras que el viento soplará de leve a moderado del sector Norte. En horas de la tarde se espera que lleguen las tormentas fuertes con una temperatura que alcanzará los 30 grados con continuidad del viento, aunque con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la tarde, además de las tormentas fuertes, la temperatura ascenderá a los 30 grados de máxima con viento de hasta 31 kilómetros por horas y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por la noche, seguirán las tormentas, la temperatura descenderá a los 23 grados y las ráfagas de viento rozarán los 60 kilómetros por hora.

Para el domingo continuarán las tormentas durante toda la jornada. Estará templado, la mínima andará por los 17 grados mientras que la máxima alcanzará los 28 grados. Terminará el fin de semana sin viento, prácticamente en la región.