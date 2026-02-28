Fuerte vuelco en el norte neuquino: piden circular con más precaución en el atardecer

Este viernes por la tarde ocurrió un siniestro vial en la ruta provincial 41 , en el paraje Chacay Melehue , cuando una camioneta protagonizó un vuelco y salió dando tumbos hasta depositarse entre unas rocas al costado del camino. Todo sucedió en momentos previos al anochecer, alrededor de las ocho, y antes de una loma.

Por causas que aún se investigan, la camioneta Toyota SW4 salió de la calzada y terminó volcando. En este sentido, no se descarta que la baja visibilidad provocada por la caída del sol haya sido un factor que influyera en el hecho, según informó Radio Chos Malal.

Por su parte, el ocupante del rodado resultó lesionado con golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado al hospital, aunque los daños materiales fueron de gran consideración.

vuelco ruta 41 chos malal

En el lugar trabajaron personal de Bomberos Voluntarios de Chos Malal quienes debieron retirar el vehículo. Además, efectivos policiales y personal del hospital local quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas correspondientes. Las autoridades lanzaron como recomendación circular a baja velocidad y con precaución, especialmente en horarios de visibilidad reducida.

Ruta 5: violento vuelco de una camioneta, que terminó cayendo por un barranco

Personal del hospital de Rincón de los Sauces atendió a un trabajador de la empresa Anjor que resultó herido tras sufrir un siniestro vial. El hecho ocurrió este viernes por la noche en la zona Carranza cuando su camioneta volcó cuando circulaba por Ruta 5.

Según lo relevado, el camino de ripio fue escenario de un vuelco protagonizado por la camioneta de la empresa de transporte de combustibles. Hasta el momento, se informó sobre una sola persona que resultó lesionada y fue atendida por personal e salud del hospital de Rincón de los Sauces.

El hecho fue informado por la Central 16 de los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces alrededor de las 8 de la mañana de este sábado. En el lugar también trabajó Policía de Neuquén. Bomberos compartió imágenes nocturnas donde se puede apreciar la gran destrucción de la camioneta blanca que cayó por el barranco. A pesar de la oscuridad, se puede apreciar que el rodado quedó gravemente dañado, ruedas para arriba, encajado en la meseta.

vuelco ruta 5 rincon de los sauces (2)

"La intervención por el siniestro vial fue a las 22:20 cuando se recibió un llamado desde el hospital alertando sobre un autovuelco ocurrido en Ruta 5, zona Carranza. De inmediato sale una dotación a cargo de la Sargento García Marcela.", relataron desde una publicación en el Facebook de la asociación de Bomberos.

Al arribar al lugar, el personal constató la presencia de personal del hospital de Rincón, quienes ya se encontraban asistiendo a la víctima, un muchacho joven que presentaba lesiones como consecuencia del siniestro. "Se procede a asegurar la escena y se aguarda la llegada del personal policial para realizar la correspondiente entrega del lugar" señalaron.

Además, también indicaron que realizadas las tareas, se recaban los datos pertinentes y la dotación retorna a central. De momento se desconoce las causas y motivos que suscitaron el accidente de tránsito pero no habría habido terceros involucrados.