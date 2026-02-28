Intentaron escapar tras el robo de un celular a punta de cuchillo y fueron atrapados en el Paseo Costero

Intervino personal de policía motorizada. Secuestraron un cuchillo y demoraron a los dos jóvenes en el sector de la Chanchería, cerca al río Limay.

A los dos jóvenes atrapados se les secuestró un cuchillo con el que habrían amenazado al dueño del celular para quitárselo.

Si bien en general los delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche para cometer los robos , en ocasiones el día también puede ser escenario de delitos. Así ocurrió este viernes 27 de febrero, alrededor del mediodía, cuando dos personas armadas con cuchillo robaron el celular de un hombre que transitaba cerca del río Limay .

De acuerdo a la información publicada por la Policía, la maniobra pudo ser desbaratada gracias al rápido accionar policial frente a la denuncia de la víctima.

La intervención comenzó con un llamado al Centro de Operaciones Policiales (COP), por cual los efectivos acudieron al Paseo Costero donde un vecino denunció haber sido amenazado con un arma blanca y despojado de su teléfono celular. Con los datos aportados, se realizó un rastrillaje preventivo en la zona.

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Motorizada (De.Mo.Se) quien intervino de manera inmediata ante un presunto robo calificado ocurrido en el sector conocido como “La Chanchería”, en la ciudad de Neuquén. Cuando patrullaban la zona lograron identificar a los presuntos autores del hecho, quienes fueron demorados en averiguación y trasladados a una sede policial.

robo paseo costero cuchillo

Durante el procedimiento se procedió además al secuestro de un arma blanca, presuntamente utilizada en el hecho, quedando todo a disposición de la Justicia. Según advirtió la fuerza, la intervención permitió restablecer el orden en un sector sensible y avanzar rápidamente en el esclarecimiento del episodio, destacándose el accionar coordinado y eficaz del personal interviniente.

Ingresó a robar a una casa y quedó grabado por las cámaras de seguridad

Un nuevo hecho de inseguridad en Neuquén generó preocupación y bronca entre los vecinos del barrio 7 de Mayo, en el noroeste de la ciudad. Con total impunidad, un delincuente ingresó a robar una vivienda a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió este último jueves, alrededor de las 17:46, cuando el hombre accedió a la propiedad por la parte trasera de la casa. Rápidamente, la activación de la alarma del domicilio obligó al sujeto a moverse con agilidad para recorrer las instalaciones.

Luego de revisar toda la vivienda, el ladrón se apuró a salir con un botín en su poder, ya que logró llevarse un parlante. Acto seguido, huyó del lugar. Con angustia, la víctima decidió compartir el indignante hecho, que ocurrió en menos de un minuto.

Un robo fugaz

Según puede observarse en el video enviado por la persona afectada a Canal 7, el delincuente permaneció dentro de la vivienda escasos instantes, que le bastaron para cometer el delito. Primero, se detectó su presencia a través de la sombra proyectada en una de las paredes. de la vivienda. Segundos después, mientras la alarma domiciliaria sieguía sonando, el hombre abandonaba rápidamente el lugar con el elemento sustraído.

Los vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado. Según denuncian, este tipo de robos viene repitiéndose en las últimas semanas. Las imágenes de la secuencia fueron compartidas por la propia víctima con la esperanza de identificar al delincuente. Sin embargo, estima que no logrará recuperar el objeto robado.

Al momento de cometer el hecho, el sujeto vestía una gorra, remera verde de manga corta y una bermuda.