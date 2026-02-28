Pablo Cervi: "Neuquén es la provincia más beneficiada por las políticas de Milei"

El senador nacional por Neuquén analizó en LU5 la aprobación de la reforma laboral y el acuerdo con la UE. Qué espera del discurso del Presidente.

Tras una semana de altísima intensidad en el Congreso, el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi , analizó el impacto de las leyes aprobadas y el rumbo económico del país.

En diálogo con LU5 , el referente de La Libertad Avanza (LLA) subrayó que se cumplieron promesas de campaña fundamentales para que la economía "pueda volver a crecer" y destacó el rol estratégico de la provincia en este nuevo escenario nacional.

"Fue una semana intensa con tres sesiones donde logramos aprobar cinco proyectos con algunas reformas importantes que se venían trabajando ya hace un tiempo", comenzó señalando Pablo Cervi .

Para el legislador, los avances en la Ley Penal Juvenil y la modernización laboral representan "un gran paso para generar empleo registrado" y cumplir con el mandato que el presidente Javier Milei planteó desde el inicio de su gestión.

Sesion Senado Imputabilidad Juvenil

Pablo Cervi y el impacto de la reforma laboral en las Pymes

Uno de los puntos que más resaltó el senador neuquino fue la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Según Pablo Cervi, este paso "nos abre al mundo y baja barreras", siguiendo la política de competitividad que impulsa el Ejecutivo nacional. "Fuimos el primer país en adherirse formalmente y eso nos da ventajas a la hora de negociar", explicó sobre el rápido reflejo que tuvo la Argentina frente a otros socios de la región.

Indicó que hasta ahora había "un doble castigo al agregado de valor y creo que esto es trabajar en lo que en lo que dice el Presidente, de alguna manera, ser competitivos y poder agregar valor que es lo que hace que un país se desarrolle. Y así tenemos la posibilidad de de acceder a un mercado como el europeo".

nadia marquez pablo cervi senado

"Como país tenemos que ver en qué sectores somos competitivos, en qué podemos aportar valor y cuando se abre una economía al mundo poder sostener y exportar que en muchos sectores como todo lo que es agroindustria", sostuvo el representante neuquino.

En cuanto a la reforma laboral, Cervi fue contundente al defender las modificaciones aprobadas. " Es una herramienta importante para las pymes", aseguró, haciendo hincapié en que la modernización del sistema es el paso previo necesario a una reforma tributaria profunda. El senador confía en que estos cambios permitirán que el sector privado vuelva a contratar personal de manera formal, rompiendo con años de estancamiento en el mercado de trabajo.

"No hay que tenerle miedo a esto de tener libertad de de poder acordar entre partes y y pensar en el buen sentido común", puntualizó.

Expectativas por el discurso de Javier Milei

De cara a la apertura de sesiones ordinarias y el mensaje presidencial, Pablo Cervi se mostró optimista pero expectante sobre la "hoja de ruta" que marcará el mandatario. "El presidente Milei ha mostrado que tiene muy claro el camino para llevar a que seamos nuevamente una Argentina próspera", afirmó el senador en declaraciones a LU5, quien ahora integra el bloque oficialista tras su paso por el radicalismo.

Respecto al panorama local, el legislador no dudó en posicionar a la provincia como el motor del cambio: "Neuquén es la provincia más beneficiada por las políticas de Javier Milei, por el RIGI y la Ley Bases". Según su visión, este marco normativo es lo que garantiza que la provincia reciba "lo que corresponde" y pueda potenciar su desarrollo hidrocarburífero y minero.

Pablo Cervi diputado.jpg Pablo Cervi lamentó que no se haya aprobado la ley de Ficha Limpia en el Congreso.

Cervi enfatizó la importancia de avanzar hacia una reforma tributaria como el siguiente gran hito legislativo. Para él, la estabilidad lograda con las leyes de esta semana permite ahora discutir cómo aliviar la carga sobre los que producen. "Esperamos con ansias que marque de acá para adelante cómo sigue la hoja de ruta para poder acompañar desde el Senado", agregó.

Finalmente, el representante neuquino ratificó su compromiso con el proyecto libertario, destacando que el objetivo final es recuperar la prosperidad económica. "Hay una gran posibilidad de salir", concluyó Pablo Cervi, remarcando que el acompañamiento legislativo será clave para que las reformas estructurales se consoliden en el tiempo y lleguen al bolsillo de la gente.