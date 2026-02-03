Pablo Cervi se afilió a La Libertad Avanza y formará parte del bloque libertario con Nadia Márquez

Lo que comenzó como una alianza electoral en los últimos comicios terminó de formalizarse hoy en los papeles. El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi , firmó oficialmente su ficha de afiliación a La Libertad Avanza (LLA) , integrándose de manera orgánica al esquema partidario que lidera a nivel nacional Javier Milei.

El acto administrativo, que tiene una fuerte carga política para la provincia, contó con la presencia de la Secretaria General de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei . También participó su compañera de bloque y referente de LLA en tierras neuquinas, la senadora Nadia Márquez .

La movida busca dar una señal de "unidad sin fisuras" en un distrito que la Casa Rosada considera estratégico. Con la dupla Márquez-Cervi alineada al 100% bajo el sello de LLA, el oficialismo garantiza un bloque compacto para defender los proyectos del Ejecutivo, especialmente aquellos vinculados a la energía y el desarrollo de Vaca Muerta .

"Entramos juntos al Senado con Nadia para defender las ideas de la libertad. El compromiso que asumimos con los neuquinos en la campaña se traduce hoy en una pertenencia orgánica y total a este proyecto", afirmó Cervi tras la firma.

Un bloque con sello propio

Por su parte, la senadora Nadia Márquez celebró la integración formal de su par, recordando que ambos llegaron a la Cámara Alta compartiendo la misma boleta oficialista. "Demostramos que la lista que los neuquinos votaron está más unida y fuerte que nunca para dar las batallas que el Presidente nos encomiende", destacó la legisladora.

Para el Gobierno Nacional, Neuquén no es una provincia más. La consolidación de este bloque legislativo le permite a Milei tener interlocutores directos en una zona clave para la generación de divisas y la estabilidad económica del país.

Se cumplió lo que se esperaba

Antes de los comicios, Cervi ya daba indicios de lo que es hoy su integración al espacio libertario comandado por el presidente Javier Milei, a nivel nacional. En Julio del 2025 había dado a conocer que sumaba a la bancada en el que defendería las políticas del presidente Javier Milei en el recinto. En ese entonces el diputado neuquino anunciaba así el acercamiento de los "radicales con peluca" al proyecto del oficialismo nacional.

Luego, ya en la competencia electoral, Cervi fue parte de la lista libertaria en Neuquén junto a Nadia Márquez, con la cual obtuvieron la victoria, logrando así acceder al Senado de la Nación.

Pablo Cervi y Nadia Marquez

Luego, ya electo como Senador, Pablo Cervi fue parte junto a varios dirigentes de La Libertad Avanza, de un encuentro con el Ministro del Interior Diego Santilli, en noviembre, en la primer visita del funcionario nacional a Neuquén, tras su designación. El funcionario de Javier Milei había llegado a Neuquén en el marco de una gira por distintas provincias argentinas, y aprovechó la ocasión para encontrarse con con los dirigentes políticos de su partido, que se impusieron en las últimas elecciones legislativas.