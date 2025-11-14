Santilli llega este sábado a Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa: ¿qué temas se tratarán?

Varias cuestiones están en la agenda a abordar con el ministro del Interior, que será el nexo de Nación con los gobernadores.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , visitará la provincia de Neuquén este sábado y será recibido por el gobernador Rolando Figueroa . El encuentro se realizará en la Residencia de la Costa en horas del mediodía, en el marco de una gira que el funcionario nacional viene realizando por distintas jurisdicciones argentinas.

Santilli, que había sido candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas, fue designado por el presidente Javier Milei en reemplazo de Lisandro Catalán y, a pocos días de asumir el cargo, llegará a Neuquén.

“Los voy a escuchar, que es el rol que me toca”, dijo sobre los gobernadores, y que dialogará con ellos “dentro del marco definido por el presidente” cuyo eje, aclaró, es el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit.

Consultado en su momento por LM Neuquén, Rolando Figueroa advirtió que Santilli es “un amigo” con el que tiene una muy buena relación y que había mantenido contacto con el flamante funcionario nacional respecto al rol que tendrá a partir de su designación.

Dentro de los temas que Neuquén pretende abordar con el gobierno del presidente Milei es la deuda que Nación mantiene con la provincia, la distribución del impuesto a los combustibles y el presupuesto 2026.

Diego Santilli, Manuel Adorni, Martín Llaryora. Santilli viene de mantener reuniones con otros gobernadores.

Además, Figueroa y los gobernadores tienen en la agenda cuestiones comunes a abordar, más allá de las obras paralizadas, como lo relacionado al reparto de fondos coparticipables, junto a otros recursos de origen nacional y de transferencias automáticas.

En su primera aparición pública después de su designación, Santilli recordó que desde 1994 no se actualiza el actual esquema de la coparticipación federal y consideró que el debate sigue vigente, aunque el primer paso será avanzar con el Presupuesto 2026, el proyecto de ley de reforma laboral, un nuevo Código Penal y la reforma fiscal.

La gira del ministro

Santilli se reunió el miércoles con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El jueves fue a Salta, donde se encontró con el mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz.

El ahora ministro del Interior juró el martes en su cargo dentro del gabinete nacional con una agenda enfocada en fortalecer la articulación de la presidencia con los gobernadores.

Tras las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a un encuentro en la Casa Rosada. Aunque Figueroa estaba invitado al evento, no concurrió porque ya tenía programado un viaje a Brasil para asistir a un congreso de energía en ese país. En su lugar, asistió a la reunión la vicepresidenta de la Legislatura de Neuquén, a cargo de la presidencia, Zulma Reina.

santilli elecciones CNE El ministro del Interior será el nexo con los gobernadores.

En medio de las conversaciones por el Presupuesto nacional, Diego Santilli intensificó su agenda política con una serie de reuniones junto a gobernadores. En el último encuentro participaron Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes destacaron la apertura al diálogo por parte del Gobierno.

Llaryora adelantó que no acompañará cambios en la ley laboral si representan retrocesos en los derechos de los trabajadores. En tanto que Orrego respaldó las principales reformas que impulsa la administración de Javier Milei, pero reclamó obras clave para su provincia.

Orrego consideró que “las reformas que plantea el Gobierno son parte de las transformaciones más profundas que quiere llevar adelante” y destacó el rol de los legisladores de su provincia en el Congreso. “Nuestros legisladores aportaron gobernabilidad durante la primera mitad del mandato de Milei”, afirmó.