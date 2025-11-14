Rolando Figueroa piensa más cambios para su Gabinete

Después de oficializar modificaciones en la estructura del Ejecutivo, sumará otros nombres para llenar casilleros que hoy están vacantes.

El gobernador Rolando Figueroa concretó algunos cambios en su Gabinete de ministros, con enroques, modificación de funciones y nuevas designaciones. Pero habrá más novedades antes de que termine el año.

Como adelantó en su momento LM Neuquén , el mandatario neuquino iba a meter mano durante este mes en la estructura del Ejecutivo, con la salida de algunos funcionarios, pero también la confirmación de otros y el arribo de nombres nuevos.

“Estamos todos bajo observación”, graficó un integrante de Ejecutivo, aunque se sabe que algunos fueron ratificados en su puesto. Como el Jefe de gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset , a quien el propio gobernador hizo referencia de manera pública después de las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuando señaló que si bien Neuquén se iba a “perder un senador”, el Gobierno “ganaba un ministro”.

También se lo ratificó a Guillermo Koenig, titular de Economía, y una persona muy valorada dentro del gobierno provincial. Y a Lucas Castelli, actual ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, cuya cartera tomará mayor protagonismo dado que, según trascendió, absorbería a la Subsecretaría de Familia (podría transformarse en Secretaría), que en la actualidad se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares.

rolo figueroa gabinete SMA.jpg

Los cargos a designar

Entre los anuncios oficiales, con jura de por medio, estuvo el de Leticia Esteves, a quien se designó como nueva ministra de Turismo, que también será de Ambiente y Recursos Naturales, desplazando a Gustavo Fernández Capiet, que quedará a cargo de la empresa provincial NeuquénTur. Pero el movimiento de piezas seguirá.

Bajo el ala del Ministerio de Economía, Producción e Industria quedó en diciembre del año pasado Infraestructura, después de que Rubén Etcheverry se alejara de esa área (en ese entonces ministerio) para asumir en otra: Planificación.

La idea de Figueroa era nombrar en Infraestructura al titular de CALF, Marcelo Severini, algo que finalmente no se dio porque Severini no quiso dejar la presidencia de la cooperativa eléctrica, que era lo que el gobernador pretendía.

Ahora, Figueroa buscará llenar ese casillero con una designación, dándole mayor jerarquía. Lo mismo hará con la representación vacante de la provincia en el directorio de YPF, tras la salida de Omar Gutiérrez y el cargo transitorio que viene ocupando ahí Guillermo Koenig. El nombre que circuló en su momento para la petrolera fue el del actual vocal del TSJ, Germán Busamia.

Figueroa diputados 1

Otras áreas a definir

Por otra parte, faltará definir lo del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a cargo de Julieta Corroza, quien en diciembre asumirá como senadora nacional. Figueroa dijo que ese ministerio dejará de existir, pero lo que no se sabe es si algunas de las áreas que contiene serán absorbidas por otros ministerios o si se creará uno nuevo.

En cuanto a más incorporaciones para el Ejecutivo, el nombre que sigue sonando fuerte, aunque se desconoce para qué área, es el de Osvaldo Llancafilo, actual diputado nacional por el MPN, y quien reemplazó a Figueroa en esa banca cuando éste último se consagró gobernador en las elecciones de abril de 2023.

LLancafilo, que termina su mandato como legislador en diciembre, trabajó desde el Congreso en línea con Figueroa sobre varios temas calientes que se tuvieron que tratar en la Cámara Baja durante el período en el que estuvo en funciones, tales como la Ley Bases y los proyectos de financiamiento a universidades, emergencia pediátrica y las jubilaciones.