Upstream de Vaca Muerta se suma al RIGI y Neuquén busca acelerar inversiones

Rolando Figueroa destacó el aval nacional para incluir al upstream en el RIGI y anticipó más inversión y empleo.

Figueroa destacó la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo al RIGI.

El gobernador de Rolando Figueroa confirmó este miércoles la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una medida que apunta a consolidar el desarrollo energético de Neuquén y acelerar la llegada de capitales al sector hidrocarburífero.

La decisión se concretó tras gestiones iniciadas meses atrás por el mandatario provincial y el trabajo conjunto con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El acuerdo cuenta además con el aval del presidente Javier Milei.

“Fruto del trabajo realizado con el ministro Caputo, hemos logrado dar otro paso fundamental en la consolidación de la industria hidrocarburífera y la aceleración de las inversiones en nuestra provincia”, expresó Figueroa. Agregó que la medida marca “un nuevo punto de inflexión” para el desarrollo energético neuquino.

Según detalló, la incorporación al RIGI permitirá avanzar en un esquema de incentivos con reglas claras y previsibilidad, orientado a impulsar la inversión, las exportaciones y el trabajo en la provincia.

Menos costos y más actividad

Durante un contacto con la prensa, el gobernador explicó que la inclusión del upstream en el régimen nacional implica una reducción de costos para las empresas. “Que paguen menos impuestos a las ganancias y al valor agregado, y generen mucha más actividad”, sostuvo.

Figueroa remarcó que la provincia enfrenta una ventana de oportunidad limitada para monetizar sus recursos. “Incentivamos la inversión porque tenemos solo una ventana de 30 años para poder producir gas y petróleo y para poder venderlos”, indicó, al tiempo que insistió en la necesidad de atraer las inversiones necesarias para sostener el crecimiento del sector.

La iniciativa contempla especialmente aquellas inversiones destinadas a la generación incremental de producción, un punto que el mandatario había planteado formalmente en diciembre del año pasado ante el Ministerio de Economía.

Impacto en la balanza energética y la región

Desde el Gobierno provincial señalaron que la firma permitirá contribuir al superávit de la balanza energética, garantizar mayor recaudación fiscal tanto a nivel nacional como provincial y fortalecer la integración energética regional con Chile, Brasil y Uruguay.

Figueroa subrayó que el desarrollo del petróleo y el gas natural, en especial el no convencional, constituye hoy el principal motor económico de la Argentina en términos de generación de divisas, sustitución de importaciones, empleo, actividad industrial asociada e ingresos fiscales.

En ese sentido, ratificó el desafío de monetizar los recursos de Neuquén para fortalecer el desarrollo productivo, el turismo y el empleo. “Porque si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va bien”, afirmó el mandatario al destacar la relevancia estratégica del sector energético para el país.