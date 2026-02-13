El orden y el acopio son claves. SIGO, la empresa neuquina líder en equipamiento, explica cómo optimizar espacios para ganar competitividad.

Cuando no tener stock sale caro: el desafío silencioso de las empresas en Neuquén

Mientras en los grandes centros urbanos se impone la l ógica de reducir inventarios al mínimo , la realidad productiva de Neuquén marca una necesidad opuesta: almacenar, organizar y estar preparados . En la Patagonia, las distancias logísticas y el crecimiento acelerado de la actividad vuelven al stock un factor de supervivencia para cualquier pyme o industria.

Desde diciembre de 2023, el concepto de “stock cero” ganó terreno en el mundo empresarial como fórmula para bajar costos. Sin embargo, en una región como Neuquén donde los tiempos de reposición pueden duplicar o triplicar los de Buenos Aires, no contar con mercadería disponible significa frenar una operación, perder una venta o demorar una obra estratégica.

Frente a este escenario, la empresa neuquina SIGO, Espacios Funcionales , se posicionó como el aliado estratégico para el sector comercial, corporativo e industrial. Especializada en la venta de productos para la organización de espacios, la firma entiende que el problema no es tener stock, sino cómo se gestiona.

Sigo Equipamientos Almacenamiento Neuquen (4) Foto: Sebastián Fariña Petersen

Sergio Montani, dueño y presidente de SIGO, aporta una mirada alineada con la realidad regional: “Muchas veces se intenta aplicar modelos de grandes ciudades, pero en nuestra provincia eso no siempre funciona. Las distancias y el tipo de actividad hacen que las empresas necesiten estar preparadas y con mercadería disponible”, explica.

Optimizar el espacio para reducir costos

Uno de los mayores problemas que detectan en SIGO es el crecimiento desordenado. Muchas empresas crecieron al ritmo de Vaca Muerta pero no adaptaron sus depósitos. Según especialistas, un diseño eficiente del almacenamiento permite aprovechar entre un 20% y un 40% más del espacio disponible sin necesidad de ampliar superficies cubiertas.

“Un stock mal gestionado ocupa más lugar del necesario y genera pérdidas invisibles. Pero cuando está bien diseñado y adaptado al negocio, se convierte en una ventaja competitiva”, afirma Montani.

Sigo Equipamientos Almacenamiento Neuquen (1) Foto: Sebastián Fariña Petersen

Las soluciones de SIGO permiten reducir hasta un 30% los tiempos operativos internos, un dato vital en contextos donde cada hora cuenta.

"Cada espacio bien diseñado ahorra tiempo, dinero y problemas. Y eso, en contextos como el nuestro, es clave", recalca el presidente de SIGO

Presencia en toda la provincia

La necesidad de equipamiento de calidad no es exclusiva de las grandes operadoras. Comercios y pymes del interior provincial enfrentan los mismos desafíos logísticos. Por eso, SIGO ofrece un catálogo integral que incluye:

Sistemas de almacenamiento industrial: Racks y estanterías pesadas.

Soluciones comerciales: Góndolas y exhibidores para locales.

Sigo Equipamientos Almacenamiento Neuquen (5) Foto: Sebastián Fariña Petersen

Mobiliario corporativo: Equipamiento para oficinas modernas y funcionales.

“En Vaca Muerta o en localidades alejadas, la organización y el equipamiento correcto marcan la diferencia entre detener o continuar una obra”, sostiene el titular de la firma.

En definitiva, para SIGO, organizar bien el espacio en Neuquén no es un lujo, sino una decisión estratégica para garantizar la continuidad del negocio.

Sigo Equipamientos Almacenamiento Neuquen (2) Foto: Sebastián Fariña Petersen