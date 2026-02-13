Dramático rescate en el río Limay de tres personas que cayeron de su embarcación

Sucedió este sábado por la tarde en la isla 132. Además, hubo otros rescates en distintos puntos de la costa.

La llegada de las altas temperaturas en pleno verano suele traer consigo una clásica postal en las aguas del río Limay : vecinos y vecinas a bordo de sus canoas, kayaks o tablas de sup. Sin embargo, no siempre los usuarios suelen estar capacitados para utilizarlas o tener los elementos apropiados. Es en este contexto que, durante el fin de semana pasado , se registró un dramático rescate en Neuquén cuando una familia cayó de su embarcación y obligó a desplegar un amplio operativo para auxiliarla .

El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 19 en el cauce principal del río, a la altura de la Isla 132, frente al edificio Vista. En diálogo con LM Neuquén , el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco “Pancho” Baggio , explicó que es un sector donde confluyen las corrientes y no está habilitado como balneario debido a su peligrosidad, marcada por la velocidad del agua, las profundidades, los remolinos y la presencia de ramas y árboles.

Respecto al hecho, destacó que el equipo de guardavidas apostados en la zona detectó que la embarcación se había dado vuelta y observaron tres personas, dos adultos y un menor , flotando con dificultad. Rápidamente activaron el protocolo y desplegaron el operativo, que contó con la participación de ocho personas en total.

El despliegue incluyó dos guardavidas que llegaron en canoa desde el balneario Albino Cotro, equipo náutico que arribó con un bote para ponerlos a resguardo y apoyo en comunicaciones mediante el uso de handy.

El funcionario alertó sobre este tipo de incidentes que, según afirma, se volvió frecuente en los últimos meses debido al uso de embarcaciones sin la preparación ni los elementos de seguridad adecuados. Esto se suma a las fuertes correntadas y remolinos que se forman en distintos sectores y que muchas veces son desconocidos por quienes ingresan al río sin experiencia.

¿Cómo se encuentran las personas rescatadas?

En relación con las personas rescatadas, Baggio aseguró que fueron salvadas sin lesiones. “Estaban bien, por suerte pudieron flotar unos metros sin hundirse ni tener otra consecuencia”. Sin embargo, remarcó la preocupación que genera la presencia de un menor en este tipo de situaciones de riesgo.

Además, el subsecretario insistió en que es obligatorio contar con indumentaria adecuada, chalecos salvavidas y conocimientos básicos antes de ingresar al agua. “La navegación sin los elementos de seguridad y sin el conocimiento específico genera este tipo de incidentes”.

"Si hubiera sido en un lugar sin cobertura de guardavidas, el resultado podría haber sido otro", advirtió.

Baggio recomendó avisar siempre en el puesto de guardavidas el recorrido que se va a realizar para recibir indicaciones precisas y reforzar las medidas preventivas.



Más rescates en la costa

El operativo de rescate a esta familia no fue el único suceso registrado en los últimos días. Según informó el funcionario, durante la semana hubo otras intervenciones similares.

En uno de los casos, una persona que practicaba surf de remo cayó al agua y debió ser asistida. Más tarde, la tabla fue recuperada por los equipos en la zona río abajo. Además, una embarcación de una escuela de canotaje se dio vuelta en un remolino del balneario Gustavo Fahler (ex-Río Grande). En ese caso no hubo complicaciones porque los jóvenes contaban con chalecos y experiencia.

Si bien no hubo que lamentar víctimas fatales durante las recientes intervenciones, Baggio resaltó que el fenómeno va en aumento. El subsecretario estimó que los rescates vinculados a embarcaciones alcanzan un promedio de tres a cinco por mes entre diciembre y enero, con varios episodios también en noviembre, durante las primeras semanas de la temporada.

Equipos de rescate

La ciudad de Neuquén cuenta desde hace cinco años con un equipo náutico de 20 guardavidas que patrulla toda la costa del Limay, desde el límite con Plottier hasta Cipolletti. “Es un grupo de trabajo importantísimo dentro del operativo de seguridad balnearia”, destacó Baggio.

Los profesionales operan con motos de agua, semirrígidos y cuatriciclos, lo que permite responder con rapidez ante cualquier alerta.