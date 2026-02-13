Dramático rescate: un operario quedó atrapado en una máquina y debieron montar un megaoperativo para sacarlo

Ocurrió en una cantera, el trabajador quedó inmovilizado por los materiales en el interior de una tolva y tardaron tres horas en poder sacarlo.

Un trabajador permaneció varias horas atrapado en una tolva de acopio de materiales, este jueves por la tarde, en una cantera ubicada en la zona de Villa Traful. Debió montarse un amplio despliegue para sacar al joven operario que permaneció varias horas presa de la maquinaria.

Según informó la Policía de Neuquén, el personal de la fuerza fue alertado minutos después las 18, a través del Centro de Salud local, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de emergencia.

En un trabajo interinstitucional , participaron del operativo; efectivos de la Comisaría 51°, personal de Salud Pública, dotaciones de Bomberos de Villa Traful y un refuerzo proveniente de Villa La Angostura, junto a integrantes de la Brigada de Manejo del Fuego.

operario atrapado

El estado del trabajador

Según pudo averiguar LM Neuquén, el operario se mantuvo consciente en todo momento, aunque prácticamente inmóvil atrapado por el material calcáreo de la máquina trituradora de grandes dimensiones.

Las tareas de rescate demandaron cerca de tres horas de intensas maniobras, combinando técnicas manuales y procedimientos específicos para garantizar una extracción segura.

Finalmente, alrededor de las 21 horas, se logró liberar al trabajador. Fue controlado y estabilizado en el lugar, para posteriormente trasladarlo de urgencia a la localidad de Villa La Angostura para una evaluación médica integral.

rescate operario 2

"El exitoso desenlace puso en evidencia la rápida coordinación y la eficaz respuesta conjunta de los organismos intervinientes, resaltando la importancia del trabajo articulado en zonas de difícil acceso para preservar la vida ante situaciones de emergencia", resaltaron desde la Policía del Neuquén.

Rescate en el Cerro Dormilón: un hombre de 62 años se perdió tras hacer cumbre

A comienzos de semana, se vivieron horas de máxima tensión en el cerro Dormilón, en jurisdicción de Villa La Angostura. Luego de varias horas sin saber del paradero de un hombre de 62 años, se tuvo que montar un operativo de rescate para dar con él. Resulta que había salido a realizar un trekking por la montaña este viernes por la tarde, pero cuando no llegó al refugio se encendieron todas las alarmas.

Alrededor de las 17:30 horas del mismo día, se alertó sobre la desaparición de la persona que no había regresado al refugio donde tenía previsto pasar la noche. Desde el BRZA (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes) revelaron que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda, con la participación de personal especializado y el acompañamiento de Parques Nacionales.

Fuentes oficiales remarcaron que la búsqueda se desarrolló en condiciones de visibilidad reducida y terreno complejo. Cerca de las 20:30 horas, los rescatistas lograron establecer contacto auditivo con el turista, un avance clave que permitió delimitar el área de rastreo. Media hora más tarde, el hombre fue ubicado físicamente en la montaña.

rescate hombre cerro dormilon

Luego de encontrarlo el sábado alrededor de las 20:30, medios locales revelaron que el turista presentó cansancio y nerviosismo, pero no manifestó lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

Según relató a los rescatistas, había conseguido hacer cumbre, pero al iniciar el descenso se desorientó y nunca logró reencontrar la huella que lo llevaba de regreso al refugio donde planeaba pasar la noche. La falta de referencias claras y el cansancio terminaron jugando en su contra.

Tras el encuentro, los especialistas iniciaron el descenso a las 21:30 horas para garantizar que el damnificado recibiera la contención necesaria de forma inmediata.