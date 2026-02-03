Momentos de desesperación: una mujer quedó con su mano atrapada en una panificadora

Se vivieron momentos de tensión durante el accidente laboral y la vecina tuvo que ser trasladada al hospital.

Gracias al rápido accionar del cuartel de Bomberos Voluntarios, una mujer de Centenario se salvó de perder una parte fundamental de su cuerpo . El hecho sucedió e ste domingo cuando la mano de la vecina quedó atrapada dentro de una máquina sobadora pastelera .

Tras recibir la alerta en horas del mediodía, una dotación se dirigió hacia el domicilio ubicado en calle Juan Pablo II. Al llegar al lugar, se encontraron con el miembro de la señora atrapado en el interior del aparato.

Ante esta situación, bomberos debieron utilizar herramientas especiales para cortar las partes del artefacto de panificación y así poder liberar la mano de la mujer de 44 años. La intervención de los profesionales salvó a la vecina de sufrir la amputación del miembro ni de falanges .

Sin embargo, por el aplastamiento de la mano, fue trasladada al hospital “Dr. Natalio Burd” para llevarle a cabo estudios y radiografías mayores para determinar precisiones sobre las lesiones.

Bomberos centenario

Fin de semana agitado para bomberos de Centenario

Luego de cumplirse el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipado para la jornada del viernes, se registraron incidentes en todo el territorio de Neuquén. El paso del gran temporal de tormentas provocó destrozos en rutas, anegamientos de caminos y varios incendios que debieron ser contenidos por los equipos de emergencia.

En la localidad de Centenario, el cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo un viernes y sábado de intenso trabajo en distintos puntos por fuegos provocados por la caída de cables. En el sector, la lluvia fue escasa, pero las intensas ráfagas de viento generaron daños.

temporal en centenario

En la ciudad, se registró la voladura de un techo de un local comercial ubicado sobre las calles Traful y Natalio Burd. Además de un árbol caído sobre calle Rural 9, cables del tendido eléctrico en cortocircuito sobre calles Cuba y Lacar y la voladura de una pileta tipo pelopincho.

Al igual que en la cordillera neuquina, donde la caída de rayos durante la tormenta eléctrica provocó varios incendios, en la región se registraron episodios similares provocados por el fuerte viento que fue parte del temporal. En Vista Alegre, sobre la ruta 7 a la altura de la calle 15, la caída de un árbol de gran porte sobre la línea de media tensión que alimenta al sector Norte, dejó sin servicio eléctrico a la localidad.

La situación derivó además en un incendio provocado por los cables. Ante el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió al sector y, tras esperar que se interrumpa el flujo de energía, logró sofocar las llamas evitando riesgos mayores. Personal del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) trabajó en el recambio de los elementos que afectaron el servicio.

En otro rincón, en la ruta 51, se registró una situación similar con la caída de cables de media tensión que generaron un foco ígneo a la vera de la calzada. En el lugar trabajó otra dotación del cuartel de Centenario.