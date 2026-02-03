El zorro Kuyen ya está listo y Neuquén tiene un nuevo parque temático

El espacio tiene como eje central un mangrullo con forma de zorro de gran escala, inspirado en la fauna autóctona. Será un lugar de recreación para niños.

Este martes quedó finalmente inaugurado un nuevo parque de juegos en la zona del Balcón del Valle de Neuquén : se trata de Kuyen, el zorro de la barda y la nueva atracción que combina juego e identidad neuquina. El espacio tiene como eje central un mangrullo con forma de zorro de gran escala, inspirado en la fauna autóctona.

Tras la elección del nombre por parte de vecinos y vecinas, Kuyen fue inaugurado este martes sobre uno de los puntos más reconocidos del Parque Norte . La estructura principal del espacio es un mangrullo con forma de zorro patagónico de más de 5 metros de altura, pensado como un juego integral y como un símbolo de la fauna característica de las bardas neuquinas.

“Esta es una de las 20 plazas que tenemos previsto construir en la ciudad . En este caso, es una zorrita que, no solo incluye el juego para los chicos, sino también toda la plaza blanda que hace que realmente se disfrute un montón”, expresó la jefa de la Secretaría de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria recordó que bajo esta premisa, en los próximos días se inaugurará un parque con forma de castillo en el barrio Santa Genoveva y destacó que estos trabajos son posibles mediante la inversión municipal: “Esto es muy importante porque trabajamos bajo el concepto de cuentas ordenadas. La Municipalidad tiene sus cuentas ordenadas y más del 40% de su presupuesto impacta en grandes obras que necesita la ciudad”, agregó.

Un parque con un enorme espacio

El nuevo parque del Balcón del Valle contempló una inversión superior a los 300 millones de pesos que incluyó la construcción de 100 m² de veredas perimetrales y una gran platea de hormigón armado de 650 m² para el área de juegos, iluminación led de alta potencia, equipamiento inclusivo y saludable y mobiliario que incluye kits de mesas y asientos para socialización.

En este sentido, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa institucional, detalló que “este mangrullo de gran porte vincula a la ciudadanía con la fauna de Parque Norte. También el piso blando tiene esas características del color de nuestra barda y los juegos de vanguardia como spinner o palestra que apuntan a mejorar la motricidad de las infancias”.

Además, el parque temático incorporó hamacas, calesitas, túneles y un juego giratorio de diseño novedoso que genera gran atracción entre niñas y niños. También se sumaron juegos de laberintos pensados especialmente para primeras infancias, con propuestas lúdicas orientadas al desarrollo motriz.

Por último, la subsecretaria anunció que próximamente se inaugurarán nuevos parques temáticos en Plaza Las Américas del Barrio Santa Genoveva y detrás del Observatorio Astronómico en Parque Norte “donde haremos el Mangrullo Cueva inspirado en la geografía de nuestra localidad”.