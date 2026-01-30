Neuquén inaugurará el nuevo parque temático del Zorro en Parque Norte

La estructura principal del espacio es un mangrullo con forma de zorro patagónico, pensado como un juego integral.

La Municipalidad de Neuquén incorporará un nuevo parque temático en el sector Balcón del Valle de Parque Norte , con una propuesta que combina juego, identidad neuquina y participación ciudadana. El espacio tendrá como eje central un mangrullo con forma de zorro de gran escala, inspirado en la fauna autóctona.

El nuevo parque temático se ubica en el sector este del Parque Norte, sobre el sendero del Balcón del Valle, a la altura del Cristo, uno de los puntos más reconocidos del paseo. “Se distingue enseguida porque tiene una altura de casi 5 metros”, explicó la subsecretaria de Coordinación Administrativa Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

La estructura principal del espacio es un mangrullo con forma de zorro patagónico, pensado como un juego integral y, al mismo tiempo, como un símbolo de la fauna característica de las bardas neuquinas.

Según explicó la funcionaria, la propuesta buscó reforzar el vínculo entre el juego y el entorno natural. “La idea fue representar un poco la fauna de nuestras bardas y también concientizar sobre el cuidado de nuestra fauna, que es muy importante para todo lo que es el Parque Norte”, señaló.

“Llamamos a la participación de todos los vecinos para ponerle el nombre a una estructura tan significativa para los neuquinos y neuquinas”, destacó Rueda Cáceres, y subrayó la importancia de que la ciudadanía sea parte de las decisiones que construyen identidad en el espacio público.

Además del mangrullo del zorro, el parque temático contará con una amplia variedad de juegos y equipamiento para distintas edades. Se incorporaron hamacas, calesitas, palestras para trepar, túneles y spinners, un juego giratorio de diseño novedoso que genera gran atracción entre niñas y niños. También se sumaron juegos de laberintos pensados especialmente para primeras infancias, con propuestas lúdicas orientadas al desarrollo motriz.

El espacio fue concebido como un lugar de permanencia para toda la familia. Por ese motivo, la intervención incluyó mobiliario urbano distribuido en el área de juegos, con bancos y mesas para acompañantes. “La idea es que los padres, madres o quienes acompañan a los chicos tengan un lugar donde estar sentados y cómodos, tomando unos mates, mientras los chicos juegan”, explicó la subsecretaria.

En términos de infraestructura, la obra incluyó una intervención integral del terreno. Se ejecutaron veredas perimetrales accesibles y una platea de hormigón armado que sirve de base para el área de juegos, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad. El sector cuenta además con piso de caucho continuo, diseñado con colores que remiten a la barda neuquina, lo que refuerza la identidad del espacio y mejora las condiciones de uso.

La iluminación es otro de los aspectos centrales del proyecto. El parque cuenta con iluminación led, incorporada como parte de una etapa previa de la obra, que permite extender el uso del espacio durante la noche. “En verano se usa muchísimo más de noche que de día, por eso la iluminación es muy importante para prolongar el uso del parque”, indicó Rueda Cáceres.

El diseño del mangrullo también contempló criterios de seguridad y durabilidad. La estructura fue construida con materiales resistentes y aptos para un uso intensivo. “Es una estructura de madera ignífuga y no se puede prender fuego”, explicó la funcionaria.

Inauguración

La inauguración formal del parque temático está prevista para este lunes 2 de febrero, momento a partir del cual el espacio quedará habilitado para el uso del público en general.

Rueda Cáceres expresó el deseo de que el zorro se convierta en un símbolo de cuidado del lugar. “Da la sensación de que es el guardián del Balcón del Valle. Ojalá lo sea, porque el Parque Norte requiere muchos cuidados y es muy usado por los vecinos para caminar, correr, hacer ejercicio o pasar la noche”, afirmó.

Desde el municipio también se remarcó la importancia del compromiso ciudadano para preservar el parque y evitar hechos de vandalismo. Ante cualquier situación de daño a bienes municipales, se recomienda realizar la denuncia correspondiente al 101, para permitir una intervención rápida de las fuerzas de seguridad.

Con esta nueva incorporación, el Parque Norte suma un espacio que articula juego, identidad local y participación comunitaria, y se integra al circuito de parques temáticos que la Municipalidad de Neuquén viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad.