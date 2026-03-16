Esta es la función que conviene apagar para que no puedan entrar a tu celular

Aunque muchas funciones de los celulares parecen completamente seguras, algunas pueden convertirse en una vía de entrada para ataques informáticos. Es por eso que los especialistas brindan recomendaciones acerca de la función que se debe apagar para una mayor seguridad.

La preocupación surge porque los ciberdelincuentes aprovechan esta función para intentar acceder a información privada o incluso manipular dispositivos . Este tipo de ataques se produce en distancias relativamente cortas, lo que significa que el agresor suele encontrarse cerca de la víctima, en espacios públicos como estaciones, aeropuertos o centros comerciales.

Instituciones especializadas en seguridad informática sostienen que la prevención y el uso consciente de las funciones inalámbricas resultan fundamentales para reducir riesgos.

Es por eso que en este contexto recomiendan desactivar el Bluetooth cuando no se utiliza y revisar regularmente la configuración del celular. Cabe recordar que esta tecnología inalámbrica de corto alcance permite compartir archivos entre dispositivos. Su utilidad es evidente: facilita el envío de fotos, videos o documentos sin necesidad de cables ni conexión a internet.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que mantener el Bluetooth encendido sin control puede exponer a los usuarios a distintos tipos de ataques digitales.

Cómo funciona el ataque conocido como Bluesnarfing

Uno de los ataques más conocidos vinculados al Bluetooth es el Bluesnarfing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para acceder a información almacenada en un dispositivo. El término surge de la combinación de la palabra “Bluetooth” con el verbo inglés “snarf”, que se utiliza para describir la extracción o copia de datos sin autorización.

celular llamada desconocido estafa Mantener encendida una función inalámbrica del celular puede facilitar que ciberdelincuentes intenten acceder a datos personales si el dispositivo queda visible para otros equipos cercanos.

Este método consiste en identificar dispositivos con Bluetooth activo y visible, lo que permite a los atacantes intentar infiltrarse en la conexión sin que el usuario lo note. Una vez dentro, pueden acceder gradualmente a distintos tipos de información almacenada en el celular.

Entre los datos que podrían quedar expuestos aparecen fotografías, archivos personales, mensajes, contactos e incluso información vinculada a cuentas digitales. En ciertos casos, los atacantes también intentan utilizar esa información para cometer fraudes o extorsiones.

El riesgo aumenta cuando el dispositivo permanece con la función visible durante largos períodos o cuando el usuario acepta conexiones desconocidas.

Otros ataques que utilizan la conexión Bluetooth

El Bluesnarfing no es el único método utilizado para explotar esta tecnología. Los especialistas también mencionan otras variantes que utilizan la misma vía de acceso.

Una de ellas es el Bluejacking, que consiste en enviar mensajes o contenido no solicitado a dispositivos cercanos. Aunque suele tener consecuencias menos graves, puede utilizarse como paso previo para ataques más complejos.

Otra técnica más peligrosa es el Bluebugging, que permite a los atacantes tomar cierto control del dispositivo comprometido. En situaciones más avanzadas, esta intrusión puede facilitar la instalación de programas maliciosos o el acceso remoto a funciones del celular.

Todos estos ataques comparten una característica: se producen a distancias relativamente cortas, generalmente dentro de un radio aproximado de 10 a 15 metros. Por esa razón, el agresor suele encontrarse físicamente cerca de la víctima.

Señales de alerta y medidas para proteger el celular

La ciberseguridad también depende de la capacidad de detectar comportamientos extraños en el dispositivo. Algunos indicios pueden sugerir que un celular sufrió algún tipo de intrusión.

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Entre las señales más frecuentes aparecen descargas de batería inusuales, aplicaciones desconocidas instaladas en el equipo, actividad extraña en el historial de navegación o movimientos sospechosos en cuentas digitales.

Ante estos indicios, los especialistas recomiendan revisar inmediatamente la seguridad del dispositivo y cambiar contraseñas vinculadas a cuentas importantes.

Más allá de estos casos, existen medidas simples que reducen los riesgos. La principal consiste en apagar el Bluetooth cuando no se utiliza, ya que esto evita que el dispositivo quede visible para terceros. También resulta recomendable configurar alguna función del celular para que no sea detectable por dispositivos cercanos, rechazar solicitudes de conexión desconocidas y mantener actualizado el sistema operativo del equipo.