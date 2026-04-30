Tragedia en Ruta 17: dónde fue y qué se sabe del choque fatal que terminó con un trabajador petrolero muerto

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana a la altura del ingreso a Buena Esperanza, en una zona de recta y con buenas condiciones climáticas.

Una mañana que debía estar marcada por una celebración por el Día del Trabajador terminó en tragedia sobre la Ruta 17 , cerca de Sauzal Bonito , cuando un brutal choque entre una Toyota Hilux y un Renault Clio dejó como saldo al menos una persona fallecida y otra en estado crítico, además de varios heridos.

El accidente ocurrió este jueves en el sector conocido como el ingreso a Planta Buena Esperanza, sobre una traza asfaltada en buenas condiciones, con cielo despejado y excelente visibilidad, según confirmaron desde Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul . La violencia del impacto fue tal que la camioneta terminó con daños devastadores y su conductor quedó atrapado entre los hierros, por lo que debió ser rescatado de urgencia.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, en la Toyota Hilux viajaban cuatro personas , mientras que en el Renault Clio se trasladaban dos ocupantes. En total fueron seis las personas involucradas en el siniestro vial que conmocionó a la comarca petrolera.

Rubén Karstan, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, relató que fueron alertados por personas que se encontraban en la zona y que dieron aviso inmediato sobre la gravedad del hecho. “Rápidamente salió una dotación con cinco voluntarios al lugar. Nos encontramos con que estaba el chofer atrapado, así que procedimos a la extracción”, explicó en Canal 7 Noticias.

choque fatal petrolero ruta 17

Cuando el personal de rescate llegó, una ambulancia del hospital ya trabajaba en el sitio. Los bomberos concentraron sus esfuerzos en liberar al conductor de la camioneta, quien fue retirado con vida y trasladado para recibir asistencia médica urgente. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Además, uno de los ocupantes de 46 años sufrió traumatismo de cráneo con hemorragia frontal y occipital, por lo que fue derivado de urgencia a un centro médico de mayor complejidad en Plaza Huincul, mientras que otros heridos fueron asistidos y trasladados al hospital de Cutral Co.

“El vehículo más comprometido era la camioneta. El conductor del auto estaba caminando en el lugar y presentaba lesiones menores”, detalló Karstan, quien también señaló que el acompañante de la Hilux ya había sido evacuado en ambulancia al momento de la llegada de los rescatistas.

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Un vuelco fatal y una investigación en marcha

Aunque aún no se confirmó oficialmente la mecánica del choque, desde Bomberos indicaron que la Toyota Hilux volcó, situación que habría agravado considerablemente las consecuencias para sus ocupantes. La violencia con la que quedó destruida la camioneta contrastó con el estado del Renault Clio, que fue removido posteriormente de la cinta asfáltica.

Karstan evitó especular sobre responsabilidades o causas. “No sabemos con precisión cómo fue la mecánica del accidente, eso es materia de investigación de personal policial de tránsito”, aclaró.

Peritos de la Policía de Plaza Huincul quedaron a cargo de las actuaciones para determinar cómo se produjo la colisión en un tramo recto, con calzada en buen estado y condiciones climáticas favorables, lo que suma interrogantes sobre las circunstancias que desencadenaron el desastre.

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Viajaban a una actividad por el Día del Trabajador

Según se conoció en el lugar, las personas que se trasladaban en la camioneta serían trabajadores petroleros privados que se dirigían a una asamblea o celebración prevista por el Día del Trabajador, actividad que finalmente fue suspendida tras conocerse la magnitud de la tragedia.

Aunque en un primer momento circuló la versión de que el vehículo podría pertenecer a una empresa, desde Bomberos aclararon que la camioneta no presentaba identificación visible ni logos comerciales.

La noticia generó fuerte impacto en la región, especialmente en comunidades cercanas como Sauzal Bonito, Plaza Huincul y Cutral Co, donde el movimiento de trabajadores petroleros sobre rutas provinciales es constante.

Conferencia Rucci petroleros muerto en ruta 17 Gentileza Fabián Ceballos

Durante varias horas, el tránsito en Ruta 17 permaneció afectado mientras trabajaban bomberos, personal de salud y efectivos policiales en tareas de rescate, asistencia y peritajes. Una vez finalizadas las actuaciones y removidos los vehículos, la circulación fue habilitada nuevamente.