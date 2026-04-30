Luis Bertolini presentó su renuncia como intendente de Plottier: denunció una "maniobra judicial y política"

La carta de renuncia llegó después que la Justicia no pidió su prisión domiciliaria y tras la suspensión en su cargo de parte de la mayoría de los concejales.

Este jueves sumó un nuevo capítulo de alto impacto para Plottier. El intendente, Luis Bertolini , presentó su renuncia al cargo en medio de una escalada de tensiones políticas, acusaciones judiciales y un clima de creciente incertidumbre en la ciudad.

La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, en la que el ahora exjefe comunal defendió su gestión, negó irregularidades y denunció una “maniobra judicial y política” en su contra.

En su escrito, el intendente aseguró que su renuncia no responde a una admisión de culpa, sino a la necesidad de “defender la democracia” desde otro lugar, en medio de lo que considera un proceso irregular.

Juicio Bertolini (15) Luis Bertolini saliendo de la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén tras concoer que no irá a prisión domiciliaria. Maria Isabel Sanchez

“He decidido presentar mi renuncia al cargo de intendente, decisión que no nace de la debilidad ni de la culpa, sino del profundo respeto que tengo a la voluntad popular”, sostuvo en la carta. En ese sentido, remarcó que fue electo con el 57% de los votos y cuestionó que ese respaldo “pretende ser neutralizado” mediante acciones que calificó como inéditas en la historia política de la ciudad.

Bertolini aseguró que durante meses hubo una "coordinación asombrosa entre ciertos sectores políticos, notas periodísticas y actuaciones de la propia Fiscalía". Aseguró que se construyó públicamente un relato al hablar de un fraude de 2.300 millones de pesos, de abusos de autoridad y de fondos públicos sustraídos.

"Sobre la base de esas imputaciones, se allanó mi domicilio particular -el lugar donde vivo con mi familia, conocido por todos los vecinos de Plottier- y el municipio que conduzco", prosiguió y aseguró que en esta jornada "la verdad ha comenzado a imponerse por su propio peso".

Juicio Bertolini (8) Maria Isabel Sanchez

En ese sentido, el jefe comunal saliente destacó que el Ministerio Público Fiscal debió desistir de los cargos de administración fraudulenta y de abuso de autoridad, que habían anunciado le imputarían en primera instancia. "La razón es simple y contundente: la pericia contable elaborada por la propia Fiscalía confirmó que no hubo sobreprecios y que no falta un solo peso de las arcas del municipio", aseguró.

Denunció daño a su familia

"Después de tanto daño causado a mi persona, a mi familia y a la imagen de nuestra ciudad, quedó en pie únicamente una investigación por una supuesta negociación incompatible - un cargo que se resolverá donde corresponde: en los expedientes, con pruebas y con derecho, no en los titulares de los diarios", aseveró.

Igualmente, Bertolini insistió en que el objetivo de esta "operación" nunca fue la justicia, sino que siempre fue el poder. "Se intentó forzar el artículo 79 de nuestra Carta Orgánica para suspenderme del cargo, buscando por vía judicial lo que no se pudo obtener en las urnas. No voy a permitir que el cargo que los vecinos de Plottier me confiaron sea el instrumento de una estrategia que busca disciplinar a quienes se animan a ejercer la política con independencia", lanzó.

Juicio Bertolini (2) Maria Isabel Sanchez

"Puedo mostrar cómo vivo y de qué vivo. Mi patrimonio es el resultado de mi trabajo y es de conocimiento público -algo que muchos de quienes hoy impulsan esta persecución no podrían sostener si tuvieran que dar cuenta de sus propios bienes con la misma transparencia. No todos los que ocupan cargos públicos en esta provincia pueden afirmar que lo que cobran como funcionarios es coherente con la realidad de su patrimonio. Yo sí puedo", lanzó el ex intendente de Plottier.

La carta, recibida en el Concejo Deliberante minutos después de que los concejales votaran suspenderlo de su cargo por mayoría, concluyó con el anuncio de que su renuncia es "para defender la democracia de Plottier desde el llano, sin los privilegios del cargo, pero con la fuerza de la verdad".

"Lo que ocurrió en nuestra ciudad en estos meses es una afrenta a cada vecino que confió en un proyecto político independiente. La historia juzgará a quienes desde el poder provincial utilizaron las instituciones de la Justicia para torcer la voluntad popular de una ciudad que eligió libremente su propio camino. Estoy convencido de que eso va a cambiar", finalizó, y luego agradeció a los vecinos de Plottier por el apoyo. "La verdad tiene tiempos que la política a veces no respeta, pero al final siempre prevalece", aseguró.