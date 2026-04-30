¿Abren los supermercados en Neuquén? Qué servicios funcionarán y cuáles estarán afectados durante el 1° de mayo

La Municipalidad confirmó cambios en la atención al público, recolección, transporte, estacionamiento medido y turismo por el feriado del Día del Trabajador

El Día del Trabajador volverá a modificar la rutina de Neuquén , con cambios en servicios clave que impactarán en miles de vecinos. Ante esto, se informó detalladamente cómo funcionará cada servicio escencial en la ciudad.

Desde la Municipalidad de Neuquén se informó que este viernes 1° de mayo no habrá atención en oficinas públicas y tampoco funcionará la Línea 147. En caso de emergencias, estará disponible durante las 24 horas la Línea 103 de Protección Civil.

Uno de los servicios más sensibles será la recolección de residuos, que quedará suspendida durante toda la jornada del viernes, por lo que se solicitó a la comunidad no sacar basura para evitar acumulación en la vía pública y evitar que los animales rompan las bolsas de residuos. A su vez, el transporte público de pasajeros circulará con frecuencia de feriado o domingo.

También se verá interrumpido el funcionamiento del Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM), por lo que durante el Día del Trabajador no se cobrará estacionamiento en las zonas alcanzadas habitualmente por el sistema.

Camion de Cliba (9).JPG Maria Isabel Sanchez

Los centros de transferencia permanecerán cerrados el viernes, aunque volverán a abrir durante sábado y domingo en su horario habitual de 9 a 20.

Cementerios, turismo y atención especial

Los cementerios municipales abrirán de 9 a 19 para visitas y trámites esenciales, mientras que el área de Turismo mantendrá cerradas sus oficinas y actividades guiadas únicamente el viernes.

Durante el sábado y domingo, las oficinas turísticas del centro y de la terminal ETON funcionarán de 8 a 20, mientras que los espacios ubicados en el puente y la zona del río atenderán de 8 a 19.

Por otra parte, la subsecretaría de Mujeres mantendrá guardias para consultas por situaciones de riesgo vinculadas a violencia de género entre las 10 y las 13.

El sábado estarán disponibles el área legal (299 5940203) y el área psicosocial (299 5940216). El domingo, los contactos serán el área legal (299 5121506) y el área psicosocial (299 5940254).

ON - Cementerio central (13).jpg Omar Novoa

Comercio cerrado y acto sindical

En paralelo, las grandes superficies comerciales adherirán por completo al feriado del 1° de mayo, por lo que no abrirán sus puertas. "Se trata de uno de los feriados que se cumple estrictamente en la Neuquén", explicaron desde el Sindicato de Comercio a LM Neuquén.

No obstante, aclararon que en los pequeños comercios la apertura dependerá de la decisión de los propietarios si son ellos quienes atienden, dado que en caso de tener trabajadores, estos no deben asistir al trabajo.

Además, la CGT Delegación Regional Neuquén realizará este viernes 1° de mayo, desde las 10:30 un acto y concentración en el Monumento a los Trabajadores, ubicado en Olascoaga y Lanín, en una convocatoria que reunirá a distintos sectores sindicales para conmemorar la fecha.

Como ocurre cada año, el Día del Trabajador reconfigurará el movimiento habitual en Neuquén, con menor actividad administrativa, servicios reducidos y una agenda atravesada por la conmemoración de derechos laborales. Desde el municipio recomendaron prever traslados, compras y disposición de residuos con anticipación para evitar complicaciones durante el feriado.