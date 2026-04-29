Pronóstico para Neuquén: de las tardes templadas pasará a un frío invernal
Se prevé el ingreso de aire frío para los próximos días, incluso nieve y viento blanco en cordillera.
El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa una jornada templada, con condiciones estables, mientras que para el feriado del 1 de Mayo y el inicio de fin de semana se sentirá un drástico descenso de la temperatura.
El Servicio Metereológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves que se mantendrán las condiciones. Por la madrugada estará parcialmente nublado con una temperatura de 8 grados y viento leve del sudoeste. Durante la mañana ascenderá a 8 grados la temperatura y seguirá el viento de 22 kilómetros por hora. En horas de la tarde la temperatura ascenderá a los 20 grados con viento de leve a moderada. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 14 grados con viento level del oeste.
Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), se registrarán en Neuquén un descenso de la temperatura en los próximos días. Este jueves a la noche y viernes ingresará otro pulso frío con lluvias y nevadas en cordillera. En la capital estará ventoso el 1 de mayo. Se prevé frío el sábado. Ascenso de la temperatura el domingo con lluvias y nevadas en cordillera. Viento blanco. Vientos fuertes a la noche y durante el lunes en valles, meseta y la costa. Regresa el tIempo Inestable.
Cómo estará el feriado
El tiempo para el feriado del viernes 1 de Mayo estará algo fresco y ventoso. Por la madrugada estará nublado con una temperatura de 8 grados y viento leve del oeste. Por la mañana, la temperatura ascenderá a los 11 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora bajo un cielo parcialmente nublado. Ascenderá a los 18 grados con viento de 42 a 50 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Por la noche estará nublado con viento moderado y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora y una temperatura que descenderá a los 10 grados.
De acuerdo a la AIC, estará más frío el sábado. Prevé una mínima de 3 grados bajo cero y de 17 grados de máxima con viento de 53 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora.
Para el inicio del fin de semana continuarán las temperaturas en descenso. El SMN pronosticó una mínima será de 3 grados bajo un cielo algo nublado con viento prácticamente ausente. La máxima no superará los 13 grados y seguirá sin viento. Para el domingo volverá el viento, de leve a moderado durante la mañana y soplará fuerte por la tarde con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora. La mínima será de 8 grados y la máxima ascenderá a los 18 grados.
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