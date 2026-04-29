Pronóstico para Neuquén: de las tardes templadas pasará a un frío invernal

El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa una jornada templada, con condiciones estables, mientras que para el feriado del 1 de Mayo y el inicio de fin de semana se sentirá un drástico descenso de la temperatura.

El Servicio Metereológico Nacional ( SMN ) anticipó para este jueves que se mantendrán las condiciones. Por la madrugada estará parcialmente nublado con una temperatura de 8 grados y viento leve del sudoeste. Durante la mañana ascenderá a 8 grados la temperatura y seguirá el viento de 22 kilómetros por hora. En horas de la tarde la temperatura ascenderá a los 20 grados con viento de leve a moderada. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 14 grados con viento level del oeste.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), se registrarán en Neuquén un descenso de la temperatura en los próximos días. Este jueves a la noche y viernes ingresará otro pulso frío con lluvias y nevadas en cordillera. En la capital estará ventoso el 1 de mayo. Se prevé frío el sábado. Ascenso de la temperatura el domingo con lluvias y nevadas en cordillera. Viento blanco. Vientos fuertes a la noche y durante el lunes en valles, meseta y la costa. Regresa el tIempo Inestable.

Clima Nublado frio 06

Cómo estará el feriado

El tiempo para el feriado del viernes 1 de Mayo estará algo fresco y ventoso. Por la madrugada estará nublado con una temperatura de 8 grados y viento leve del oeste. Por la mañana, la temperatura ascenderá a los 11 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora bajo un cielo parcialmente nublado. Ascenderá a los 18 grados con viento de 42 a 50 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Por la noche estará nublado con viento moderado y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora y una temperatura que descenderá a los 10 grados.

De acuerdo a la AIC, estará más frío el sábado. Prevé una mínima de 3 grados bajo cero y de 17 grados de máxima con viento de 53 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora.

Clima - Helada - hielo en calle (3).JPG Claudio Espinoza

Para el inicio del fin de semana continuarán las temperaturas en descenso. El SMN pronosticó una mínima será de 3 grados bajo un cielo algo nublado con viento prácticamente ausente. La máxima no superará los 13 grados y seguirá sin viento. Para el domingo volverá el viento, de leve a moderado durante la mañana y soplará fuerte por la tarde con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora. La mínima será de 8 grados y la máxima ascenderá a los 18 grados.