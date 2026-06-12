Avanza la construcción del puente hacia Isla El Porvenir: ya supera el 70% de ejecución

La obra que ejecuta el Gobierno provincial sobre el brazo del río Neuquén alcanzó un 73% de avance. Permitirá garantizar un acceso seguro a las familias que viven en el sector y mejorar la conectividad de la zona rural.

La construcción del nuevo puente sobre el brazo del río Neuquén , en la calle Rural 7 de Centenario , alcanzó un 73% de avance y avanza hacia su etapa final. La obra, impulsada por el Gobierno de Neuquén, busca brindar una solución definitiva a los problemas de acceso que enfrentan las familias que residen en la Isla El Porvenir durante las crecidas del río.

Los avances fueron constatados durante una recorrida realizada por el intendente de Centenario, Esteban Cimolai , junto al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvahlo .

Si bien la obra beneficiará a los productores de la zona y facilitará el traslado de la producción frutícola y agrícola, desde el Gobierno provincial remarcaron que el principal objetivo es garantizar la seguridad de las aproximadamente 50 familias que habitan en la isla, especialmente ante situaciones de emergencia o eventuales evacuaciones.

ON - Crecida Rio Neuquen Isla El Porvenir Centenario (10).jpg Una familia abandona la isla. Saca los electrodomésticos y se muda a Centenario. Sus hijos deben regresar a la escuela. Omar Novoa

Una obra diseñada para resistir las crecidas

El nuevo puente tendrá 30 metros de longitud y contará con dos apoyos intermedios. Su altura fue calculada para permitir el paso del agua durante las temporadas de crecida del río Neuquén, una problemática histórica que suele afectar la transitabilidad hacia la isla.

Actualmente, ya fueron ejecutadas las pilas que sostendrán el paso elevado y, en las próximas etapas, se colocarán las vigas transversales y longitudinales para luego avanzar con el hormigonado del tablero.

La obra comenzó en octubre del año pasado y durante el verano se llevaron a cabo trabajos de reducción del caudal para facilitar las tareas de cimentación.

Innovación en los trabajos viales

Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la utilización de Aggrebind, un estabilizador de suelos que permite construir caminos más duraderos y de menor costo de mantenimiento, una tecnología poco habitual en obras viales y urbanas de la región.

Mientras continúan las tareas para completar el puente definitivo, permanece habilitado un acceso provisorio mediante un terraplén tipo bypass sobre calle Rural 7, debidamente señalizado para mantener la conexión terrestre con los lotes y terrenos ubicados entre los brazos del río.

Puente Centenario (1)

Inversión superior a los mil millones de pesos

La obra fue adjudicada a la empresa Limayser SRL y demanda una inversión de 1.017.234.780 pesos. El plazo de ejecución previsto es de 300 días corridos.

La supervisión de los trabajos está a cargo de la subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

La construcción del nuevo puente reemplazará las soluciones temporales implementadas en años anteriores para garantizar la conectividad de la Isla El Porvenir. Entre ellas, la instalación de un puente tipo Bailey por parte del Ejército Argentino, en el marco de un convenio firmado con el municipio de Centenario.