Heladas intensas en Neuquén: cómo sigue el pronóstico este domingo de finde largo

El domingo amaneció con temperaturas bajo cero en toda la región. La jornada mejorará hacia la tarde, pero no por mucho tiempo.

Neuquén cerró la noche del sábado y abrió el domingo con heladas intensas . El termómetro llegó a los -2°C durante la madrugada según los registros de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) , en línea con lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) había anticipado para la jornada: mínima de -1°C, con cielo algo nublado por la mañana que fue despejándose hacia el mediodía.

Hay una especial recomendación de precaución a los automovilistas que debieron circular durante la madrugada del domingo, por la probable formación de hielo sobre la calzada en zonas bajas y descampadas. El riesgo fue particularmente alto en accesos a la ciudad, rotondas y tramos de ruta alejados de centros urbanos, donde la escarcha puede acumularse sin ser visible a simple vista.

Según los datos combinados del SMN y la AIC, el domingo presenta cielo despejado durante el día, con una temperatura máxima de entre 11°C y 13°C según la fuente consultada. El viento sopla del oeste (O) con velocidades de 20 km/h y ráfagas que alcanzan también los 20 km/h, una intensidad moderada que no genera mayor inconveniente, pero sí acentúa la sensación térmica en las primeras horas de la jornada, cuando el sol todavía no calienta lo suficiente.

Neuquén clima.jpg Las mañanas siguen siendo heladas en Neuquén y el Alto Valle, pero las tardas más templadas.

La presión atmosférica se ubica en 1.017 hPa durante el día, sube levemente a 1.018 hPa durante la noche y el índice UV marcó 0 para toda la jornada, lo que refleja la baja irradiación solar propia del invierno patagónico. Sin probabilidad de precipitaciones, sin nubosidad significativa en el valle y sin viento fuerte: el domingo, en términos generales, es una jornada invernal pero manejable para quien deba salir.

Lo que cambia de forma notable es la noche. La jornada del domingo cerrará con una nueva helada, con una mínima que podría descender hasta los -4°C. Quien no haya guardado las plantas, cubierto el auto o tomado precauciones con las cañerías a la intemperie, tiene pocas horas para hacerlo.

El lunes feriado: más viento, algo más de "calor"

El lunes 15 de junio es feriado nacional y la AIC anticipa una jornada también despejada pero con viento más pronunciado. La máxima trepará a los 16°C, tres grados más que este domingo, pero el viento del oeste se intensificará: velocidad sostenida de 30 km/h con ráfagas de hasta 36 km/h y una presión que baja a 1.014 hPa. Para quienes planeen aprovechar el día largo al aire libre, habrá que considerar el factor viento: a 16°C con ráfagas de ese calibre, la sensación térmica puede quedar varios grados por debajo.

El SMN, en tanto, proyecta para el lunes mínima de 1°C y máxima de 13°C, valores algo más conservadores que los de la AIC pero que confirman la misma tendencia: mejoría térmica gradual respecto a la madrugada del domingo.

Las alertas están en la cordillera, no en el Valle

Las alertas emitidas por el SMN en el marco de este episodio de frío no alcanzan a Neuquén capital ni al grueso del Alto Valle. La zona cordillerana de Neuquén mantiene alerta naranja por nevadas y alerta amarilla por ráfagas de viento de entre 40 y 60 km/h , con las zonas de mayor riesgo concentradas en los cordones montañosos.

SFP El Rio Limay Con frio (22).JPG Sebastián Fariña Petersen

El ingreso de aire de origen antártico sobre la Patagonia generó uno de los períodos más fríos de lo que va del invierno, pero su expresión en el valle neuquino se traduce en helada y frío seco, sin precipitaciones ni viento blanco.

Qué esperar esta semana

El escenario para los próximos días apunta a una recuperación térmica progresiva, aunque las noches seguirán siendo frías. La combinación de días soleados con mínimas bajo cero es característica del invierno neuquino en estas latitudes: el cielo limpio favorece el escape radiativo nocturno y potencia las heladas, aun cuando las máximas diurnas resulten tolerables.