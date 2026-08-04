Muerte de Tahiel Herrera en los piletones: qué dijo el EPAS y qué se espera de la autopsia

El predio del barrio Confluencia está judicializado por la causa donde ya se les tomó declaración a empleados y vigiladores de turno. Cómo sigue el caso.

La muerte de Tahiel Herrera, el nene de 6 años hallado sin vida en uno de los piletones del EPAS en el barrio Confluencia, sigue conmocionando a Neuquén. Al tiempo que se avanza en la investigación judicial, según pudo saber LM Neuquén desde el organismo, no habrá declaraciones oficiales sobre el hecho: al estar siendo investigados, cualquier palabra de sus autoridades podría interpretarse como una postura de parte dentro de la propia causa.

También se espera el resultado de la autopsia que estaba prevista para la jornada de esta mañana y cuyo resultado podría arrojar más datos para aportar a la causa judicial. También se están analizando las cámaras de seguridad donde habría información reveladora.

El predio de calle Tronador quedó judicializado desde el momento en que se confirmó el hallazgo del cuerpo. En ese marco, la fiscal Lorena Juárez , a cargo de la investigación, ordenó tomar declaración a los vigiladores y empleados que se encontraban de turno al momento en que el nene habría ingresado a las instalaciones.

El predio de los piletones del EPAS y las pericias del Ministerio Público Fiscal. Omar Novoa

Sus testimonios son considerados fundamentales para reconstruir cómo Tahiel logró acceder a la zona de los piletones y si existieron fallas en los controles de acceso al predio.

Piletones del EPAS: cómo ingresó el nene al predio tras el descuido

Según pudo reconstruirse, el nene había salido de la casa de un familiar en un momento de descuido, alrededor de las 20 de este último lunes, e ingresó al predio del EPAS sin que nadie lo advirtiera.

Desde entonces se activó un amplio operativo de búsqueda con Policía, Bomberos, buzos especializados y personal de la División Búsqueda de Personas, además de decenas de vecinos que se sumaron al rastrillaje. El cuerpo fue localizado cerca de las 22.15 en uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

La principal hipótesis de la investigación indica que la muerte se produjo por asfixia por inmersión, aunque esa causa deberá confirmarse recién con el resultado de la autopsia, previsto para hoy. Ese informe permitirá establecer con precisión cómo y cuándo se produjo el deceso, y aportará elementos para determinar responsabilidades.

En paralelo, algunos vecinos del sector señalaron irregularidades en el predio, como un portón que suele permanecer abierto y falta de controles suficientes pese a contar con una garita de vigilancia en el ingreso. Esos puntos forman parte de lo que la Justicia busca esclarecer.

ATEN se solidarizó con la familia: el nene asistía a la Escuela Especial 22

También se multiplicaron las muestras de acompañamiento a la familia. Desde ATEN emitieron un comunicado en el que se solidarizaron con los allegados del nene y con la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 22, establecimiento al que asistía Tahiel, y se pusieron a disposición para lo que necesiten.

La causa continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar cómo el nene logró ingresar al predio y si existieron responsabilidades por parte del organismo provincial en la falta de controles de acceso al lugar.