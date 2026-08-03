La cantidad de fotomultas subió en Neuquén: ¿Cuál es la mayor falta de tránsito?

Un informe reveló cuáles son las infracciones más repetidas y en qué horarios se cometen. Las últimas estadísticas reveladas por la Municipalidad.

Las infracciones de tránsito forman parte de una problemática cotidiana que se vuelve más visible en los horarios de mayor circulación en Neuquén. Detenerse sobre la senda peatonal, realizar un giro prohibido o avanzar con el semáforo en rojo son algunas de las conductas que más se repiten en las calles.

Las estadísticas actualizadas al 31 de julio de 2026 permiten conocer cuáles son las faltas más detectadas y en qué franjas horarias se producen con mayor frecuencia. El informe muestra que la invasión de la senda peatonal concentra ampliamente la mayoría de los casos, mientras que los picos de infracciones se registran al mediodía y durante la tarde.

A este panorama se suma una importante actualización en los valores de las multas. Con la Unidad Fija establecida en $1.805, las sanciones alcanzaron cifras considerablemente más altas y algunas ya superan el millón de pesos.

La senda peatonal: seis de cada diez infracciones

La falta más detectada es la invasión de la senda peatonal, que representa el 61% del total. Esto significa que seis de cada diez infracciones corresponden a vehículos que avanzan o se detienen sobre el espacio reservado para el cruce de peatones.

La conducta puede obligar a las personas a abandonar la senda y caminar entre los vehículos, con un riesgo mayor para niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida o quienes circulan con cochecitos.

En segundo lugar aparecen los giros indebidos, con el 19,8%, mientras que el cruce con el semáforo en rojo representa el 19,3% de las faltas registradas.

Cuáles son los horarios más complicados

El relevamiento también permitió establecer en qué momentos del día se concentra la mayor cantidad de infracciones. Los dos picos principales se producen a las 12 y a las 17, con el 8,9% de las faltas en cada franja. Se trata de horarios en los que aumenta el movimiento vehicular por la actividad comercial, la salida de escuelas y el regreso de muchas personas a sus hogares.

La cantidad de infracciones comienza a crecer desde las primeras horas de la mañana. A las 7 se registra el 5,4%; a las 8, el 6%; a las 9, el 7,2%; y a las 10, el 7,9%.

A las 11 el porcentaje llega al 8,5% y alcanza el primer máximo al mediodía. Durante la tarde, los registros se mantienen elevados: 8,6% a las 13, 8,2% a las 14 y a las 15, 8,4% a las 16 y nuevamente 8,9% a las 17.

Después de las 18 comienza el descenso. A las 19 se concentra el 3,3% de los casos y luego de las 20 el registro baja al 1,5%.

Una fuerte actualización de las multas

Los nuevos valores fueron calculados con una Unidad Fija de $1.805, vigente desde el 20 de mayo de 2026. La actualización produjo una elevación considerable en las sanciones por las infracciones más comunes.

La multa máxima por cruzar un semáforo en rojo alcanza los $2.707.500, el monto más alto del cuadro tarifario.

Usar el celular mientras se conduce puede derivar en una sanción de hasta $902.500. El mismo valor máximo se aplica para circular sin cinturón de seguridad y estacionar en doble fila.

En tanto, realizar un giro indebido puede costar hasta $541.500, mientras que la sanción por invadir la senda peatonal alcanza los $361.000.

Los nuevos montos, infracción por infracción

Cruzar con el semáforo en rojo: hasta $2.707.500.

Usar el celular al conducir: hasta $902.500.

Circular sin cinturón de seguridad: hasta $902.500.

Estacionar en doble fila: hasta $902.500.

Realizar un giro indebido: hasta $541.500.

Invadir la senda peatonal: hasta $361.000.

Las cifras muestran que las conductas más repetidas se concentran especialmente durante las horas de mayor movimiento. Con la actualización, maniobras habituales como bloquear una senda, mirar el celular o intentar ganarle al semáforo pueden terminar ahora en sanciones de cientos de miles o incluso millones de pesos.