Casi 3.000 fotomultas en Neuquén: cuál es la falta que los conductores todavía no logran corregir

La jueza de Faltas Romina Doglioli explicó cuáles son las conductas que más se repiten y aclaró qué ocurre en los cruces controlados por inspectores.

Las cámaras instaladas en las calles de Neuquén siguen registrando hábitos que a muchos conductores todavía les cuesta abandonar. Frenar más adelante de lo permitido, doblar donde ya no se puede o apurarse cuando el semáforo está por cambiar son algunas de las maniobras que diariamente llegan al Juzgado de Faltas.

En lo que va de 2026 ya ingresaron cerca de 3.000 fotomultas y la estimación oficial es que, al finalizar julio, el número se acerque a las 4.000. Sin embargo, desde el municipio destacan un dato alentador: quienes reciben una sanción generalmente no vuelven a cometer la misma infracción.

“Se cometen infracciones, pero no hay reincidencia. El vecino abona su multa y comprende que no tiene que volver a cometer esa inconducta”, señaló la jueza de Faltas Romina Doglioli en R7.

La senda peatonal, un espacio que todavía cuesta respetar

La infracción que encabeza el listado continúa siendo la invasión de la senda peatonal. Se produce cuando un vehículo avanza más allá de la línea de detención y termina ocupando el sector reservado para el cruce de las personas. Según las estadísticas municipales, esta conducta representa el 60,8% de las faltas detectadas.

Doglioli reconoció que durante años no se prestó suficiente atención a esta infracción y que muchos automovilistas no estaban acostumbrados a dejar libre ese espacio. “A partir de la aplicación del monitoreo con las fotomultas empezó a generarse una nueva conciencia de respetar el lugar del peatón. Algunos lo aprendieron más rápido y a otros todavía les cuesta”, explicó.

La multa por invadir la senda peatonal va desde $180.500 hasta $361.000. En caso de acceder al pago voluntario, el monto es de $90.250.

Los giros indebidos siguen en el segundo lugar

El giro indebido ocupa el segundo puesto entre las infracciones más comunes y representa el 20,1% del total. La jueza advirtió que no se trata simplemente de incumplir una indicación, sino de realizar una maniobra que puede provocar un choque.

Uno de los puntos donde esta conducta todavía se repite es la intersección de avenida Argentina y San Martín. Allí, algunos conductores continúan doblando hacia la izquierda pese a que la maniobra está prohibida y debidamente señalizada.

Doglioli recordó que la regla general es que el giro a la izquierda está prohibido, salvo que exista una señal que lo autorice. “Antes se podía doblar en algunos sectores de la avenida Argentina, pero esos cruces ya no existen. Algunos, por impaciencia, siguen haciéndolo”, señaló.

Realizar un giro indebido contempla sanciones de entre $180.500 y $541.500, con un pago voluntario de $90.250.

Menos conductores cruzan con el semáforo en rojo

En el último lugar del ranking aparecen los cruces con semáforo en rojo, que reúnen el 19,1% de las fotomultas. Aunque continúa habiendo casos, desde el Juzgado de Faltas observaron una baja importante.

“El tema de los semáforos en rojo ha disminuido bastante. Prácticamente ya no se ven casos de personas que atraviesan varios semáforos seguidos”, destacó Doglioli. La mayoría de las infracciones actuales ocurre cuando un conductor intenta pasar antes de que termine la luz amarilla y finalmente ingresa al cruce con el semáforo en rojo.

Esta es la falta que tiene la sanción más elevada. La multa puede ir desde $361.000 hasta $2.707.500, mientras que el pago voluntario es de $180.500.

Qué ocurre si un inspector ordena avanzar con el semáforo en rojo

Las obras sobre la avenida Mosconi generaron dudas entre los automovilistas. En algunos cruces, los inspectores de tránsito ordenan avanzar pese a que el semáforo permanece en rojo. La jueza aclaró que, en esas situaciones, los conductores deben seguir las indicaciones del personal y no recibirán una fotomulta.

Desde el área de Monitoreo Vial conocen los sectores donde se desarrollan los operativos y revisan las imágenes antes de procesar las actas. Cuando se observa la presencia de un inspector habilitando el paso, la maniobra no se considera una infracción.

“Si hay un inspector que hace la señal para avanzar, no va a haber ningún inconveniente. Esas situaciones se contemplan y no se procesan como actas”, aseguró.

Celular, cinturón y doble fila: cuánto cuestan las otras faltas

Aunque no aparecen dentro de las tres fotomultas más frecuentes, hay otras conductas que también pueden derivar en sanciones importantes.

Utilizar el teléfono celular mientras se conduce contempla multas de entre $180.500 y $902.500, con un pago voluntario de $90.250.

Circular sin cinturón de seguridad puede costar entre $90.250 y $902.500. El mismo rango se aplica a quienes estacionan en doble fila. En ambos casos, el pago voluntario es de $45.125.

Los montos varían de acuerdo con la gravedad del hecho y las circunstancias evaluadas por el Juzgado de Faltas.

Más cámaras y semáforos inteligentes

La ciudad tiene 314 esquinas semaforizadas y alrededor del 80% está monitoreado mediante cámaras. Doglioli anticipó que existe una planificación para incorporar nuevos dispositivos a medida que Neuquén continúa creciendo.

También avanza de manera progresiva la instalación de semáforos inteligentes, capaces de adaptar sus tiempos al flujo vehicular mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

El objetivo, remarcó la jueza, no es únicamente sancionar a quienes incumplen las normas, sino reducir las maniobras peligrosas y evitar siniestros.

Los primeros resultados ya muestran una tendencia favorable. En el primer bimestre de 2024 hubo 90 accidentes en esquinas semaforizadas; en el mismo período de 2025 fueron 60 y durante 2026 descendieron a 54. La reducción alcanza el 40% en comparación con dos años atrás.

“Lo que se está implementando es para la seguridad vial, para reducir los accidentes y no poner en peligro la vida de las personas”, concluyó Doglioli.