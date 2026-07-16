El gol que hizo saltar a todo Neuquén: así fue el emocionante festejo en pleno Monumento a San Martín

Miles de personas siguieron la semifinal frente a las pantallas de la Municipalidad. El segundo gol desató una celebración inolvidable, con abrazos y lágrimas.

El gol que hizo saltar a todo Neuquén: así fue el emocionante festejo del segundo gol de Argentina.

Durante unos segundos, la multitud permaneció inmóvil, con la mirada fija en las pantallas led instaladas por la Municipalidad de Neuquén . La pelota llegó a Lautaro Martínez, el delantero definió y, cuando se confirmó el segundo gol de Argentina, miles de personas saltaron al mismo tiempo en el Monumento a San Martín.

El emocionante momento fue captado por Maxi Villalobos y compartido a través de su cuenta de Instagram, @maxielbarber.ok . En las imágenes se puede observar cómo la tensión acumulada durante la semifinal ante Inglaterra se transforma, de manera repentina, en un festejo colectivo.

El video muestra el instante exacto en el que los hinchas levantan los brazos, saltan y gritan el gol que encaminó la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

La celebración fue inmediata. Hubo abrazos entre familiares, amigos y también entre personas que no se conocían, pero que durante el partido compartieron los mismos nervios y la misma ilusión. Algunos hinchas no pudieron contener las lágrimas y lloraron de alegría mientras agitaban banderas y camisetas celestes y blancas.

Durante unos segundos, todo pareció moverse al mismo ritmo. Grandes, chicos y familias enteras celebraron al unísono frente a las pantallas, en una escena que reflejó la pasión con la que se vivió el encuentro en la capital neuquina.

Abrazos, lágrimas y una alegría compartida

La grabación rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y se convirtió en una de las imágenes más emocionantes de los festejos en Neuquén.

Desde el lugar elegido para seguir el partido, Villalobos logró registrar mucho más que un gol. El video muestra la reacción espontánea de miles de neuquinos que, unidos por la Selección, dejaron de ser desconocidos para fundirse en un enorme abrazo colectivo.

Después del segundo tanto argentino, la alegría se apoderó por completo del lugar. Los hinchas cantaron, levantaron sus teléfonos para guardar el recuerdo y aguardaron con ansiedad el final del encuentro.

Cuando llegó el último silbatazo, la emoción volvió a multiplicarse: Argentina había vencido a Inglaterra y asegurado su lugar en la final. Sin embargo, el gol de Lautaro Martínez ya había dejado una postal difícil de olvidar: miles de neuquinos saltando juntos, abrazándose y llorando de felicidad en pleno centro de la ciudad.

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A la espera de España para la gran final del domingo

Tras la victoria ante Inglaterra, la ilusión ya está puesta en el próximo desafío. Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026, en un partido que volverá a reunir a miles de hinchas frente a las pantallas.

En Neuquén ya crece la expectativa por el encuentro decisivo. Después de la multitudinaria celebración de la semifinal, los simpatizantes se preparan para acompañar una vez más a la Selección y vivir juntos la posibilidad de una nueva consagración.