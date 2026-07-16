Los 5 signos que encontrarán el amor durante Mercurio retrógrado: tienen tiempo hasta el 24 de julio

Estos 5 signos deberán estar especialmente atentos hasta el 24 de julio . Y es que el amor -gracias a Mercurio retrógrado - llegará a sus corazones. ¿De quiénes se trata?

Según lo afirma la astrología, el período denominado como Mercurio retrógrado es una etapa para prestar especial atención a lo que realmente importa. Actualmente, el llamado Mercurio retrógrado en Cáncer tiene lugar entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 . Y es por ello que 5 signos del zodíaco deberán estar especialmente atentos antes de que culmine este período . ¿Por qué? Es que, ni más ni menos, encontrarán el amor .

Cabe destacar que la segunda retrogradación de Mercurio del 2026 presenta una singularidad: tiene lugar íntegramente en Cáncer, sin cambiar de signo, y arranca al lado de Júpiter, el planeta de la abundancia, que está en los últimos grados cancerianos antes de cambiar a Leo por el próximo año.

Según sostiene la astrología, el fenómeno de Mercurio retrógrado, un fenómeno astronómico por el que el planeta más pequeño del Sistema Solar pareciera moverse en la dirección opuesta a su trayectoria natural, puede afectar a todos los signos del zodíaco. Sin embargo, en lo que al amor respecta, esta etapa influirá positivamente en Libra; Cáncer; Tauro; Piscis y Virgo.

Es oportuno reseñar que el fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas. No pocos expertos en astrología afirman que en Mercurio retrógrado es ideal desconectarse del mundo de las redes sociales y lo digital, y sugieren encontrar algún lugar natural para descasar o bien inscribirse en una actividad que permita relajarse como, por ejemplo, clases de yoga o meditación. En síntesis: cualquier actividad que nos traiga bienestar y salud.

Mercurio retrógrado: una oportunidad única en el amor para Libra; Cáncer; Tauro; Piscis y Virgo

En Mercurio retrógrado en Cáncer -que se prolonga hasta el 24 de julio- Libra contará con la oportunidad de conectarse con personas que comparten sus mismos valores e intereses. Así, diálogos casuales podrían derivar en el comienzo de una relación mucho más profunda de lo que podría imaginar. A raíz de ello, podrá descubrir que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Para las personas nacidas bajo este signo la clave fundamental pasará por mostrarse auténticas y confiar en su intuición.

Por su parte, para los nacidos bajo el signo de Cáncer -tan emocionalmente ligados al plano afectivo- una amistad o un reencuentro podrían dar lugar al comienzo de una historia especial. La clave para este signo pasará por dejar atrás antiguos miedos y darles espacio a nuevas emociones. Para ello deberán ser genuinos y expresar lo que sienten verdaderamente.

En tanto, el Mercurio retrógrado para los taurinos puede significar un espacio único que podría ayudar a favorecer las conversaciones sinceras y los sentimientos que permanecían ocultos. La clave: no deberán caer en la impaciencia así como tampoco acelerar los tiempos para que ello suceda.

Para Piscis será un momento ideal para conocer personas con las que sentirá una conexión instantánea. Así, el Mercurio retrógrado en Cáncer conllevará para este signo un período de mucha sensibilidad y apertura emocional. Asimismo, se presenta como la etapa indicada para dejar atrás situaciones o experiencias que hasta entonces condicionaban su vida afectiva.

Finalmente, para Virgo es el momento oportuno para dejar de analizar cada detalle y permitirse disfrutar al máximo. Y es que el Mercurio retrógrado traerá oportunidades en el plano sentimental. Así, una conversación pendiente o un encuentro inesperado podría modificar absolutamente su vida amorosa.