Vuelve Mercurio retrógrado: ¿Cuándo será y a qué signos del zodíaco afectará?

Según la astrología, este será un período propicio para revisar emociones, vínculos y asuntos pendientes, por lo que aconsejan evitar decisiones impulsivas.

Mercurio iniciará su segundo movimiento retrógrado de 2026 este 29 de junio , esta vez transitando por el signo de Cáncer . Aunque desde el punto de vista astronómico el planeta no retrocede realmente, la astrología interpreta este fenómeno como una etapa propicia para revisar emociones, relaciones y temas del pasado.

De acuerdo con el astrólogo Álvaro Norambuena , este ciclo invita a dejar de lado la lógica para conectar con la memoria, el hogar y los vínculos afectivos , por lo que aconseja actuar con calma y evitar decisiones apresuradas.

¿Es muy distinta una retrogradación en un signo de fuego que de agua? Para el especialista (@astroenergia), la diferencia es sustancial . "Un Mercurio retrógrado en fuego interrumpe la dirección, mientras que uno en agua interrumpe la comprensión emocional. En el primer caso, el aprendizaje pasa por detener la acción para revisar la intención; en el segundo, por detener el discurso para escuchar lo que subyace ".

En términos colectivos, el año 2025 nos invitó a revisar cómo actuamos y cómo nos afirmamos, mientras que el año 2026 -por las retrogradaciones de Mercurio en agua- nos obliga a revisar cómo sentimos, recordamos y procesamos lo vivido.

Según Norambuena, el ciclo de Mercurio retrógrado comenzó el 13 de junio con una fase previa en la que empezaron a surgir temas, conversaciones o situaciones que más adelante requerirán revisión. Pero la retrogradación propiamente dicha tendrá lugar el 29 de junio, que se sentirá "como un apagón o freno de mano". En esta fecha, el especialista recomienda no tomar decisiones apresuradas y mirar hacia adentro.

mercurio-retrógrado-signo.jpg Mercurio Retrógrado afecta a Capricornio, Acuario y Piscis

Esta fase durará hasta el 23 de julio de 2026. Durante este período, "la comunicación deja de ser racional y pasa a ser puramente emocional". También pueden reaparecer dinámicas de la infancia no resueltas, la necesidad de reordenar el hogar o conversaciones pendientes con el núcleo íntimo. "No es un período para firmar nuevos contratos o iniciar proyectos comerciales a ciegas", advierte.

Tras ese tramo, Mercurio retomará su movimiento directo y atravesará una etapa de integración (llamada fase "post sombra") que se extenderá hasta el 7 de agosto. Para Norambuena, este proceso permite cerrar conversaciones pendientes, tomar decisiones que habían quedado en suspenso y avanzar con una mayor claridad sobre los aprendizajes obtenidos.

Mercurio retrógrado en Cáncer 2026: qué otros tránsitos acompañan

Según Norambuena, la retrogradación de Mercurio se producirá en un contexto astrológico especialmente intenso. Por un lado, la Luna en Capricornio se ubicará frente al Sol en Cáncer, anticipando una Luna llena y poniendo en tensión las responsabilidades y obligaciones cotidianas con las necesidades emocionales y familiares.

Además, Mercurio estará en conjunción con Júpiter en Cáncer, un aspecto que amplificaría la sensibilidad, la nostalgia y la tendencia a revisar situaciones del pasado. Al mismo tiempo, ambos planetas formarán una oposición con Plutón retrógrado en Acuario, asociado con transformaciones profundas, revelaciones y la necesidad de replantear viejos patrones para adaptarse a nuevos escenarios.

Jimena La Torre mercurio retrogrado 2.jpg En Mercurio retrógrado hay ciertas cosas qué conviene evitar para no complicar vínculos, contratos ni decisiones importantes.

"Este mapa nos habla de un colapso necesario. Es la caída de las viejas narrativas infantiles, de los mecanismos de defensa que usábamos para protegernos del afuera y de las estructuras rígidas que llamábamos "estabilidad", pero que en realidad eran cárceles emocionales. Las palabras vacías y las racionalizaciones frías ya no sirven de escudo", asegura el experto.

Los signos del zodiaco que se verán afectados por Mercurio Retrógrado

Esta vez, el impacto se sentirá con especial intensidad, considerando que Mercurio retrograda en el signo de Cáncer.

En esta oportunidad, la retrogradación de Mercurio versa sobre un signo que no se centra en asuntos materiales como el dinero o el trabajo, sino en el ámbito emocional: Cáncer. Este signo se asocia frecuentemente con la familia, los recuerdos, las emociones profundas y aquellos fragmentos de nuestro pasado que aún resuenan dentro de nosotros. Por lo tanto, no es de extrañar que estos factores se reaviven durante este período, abriendo conversaciones y recuerdos que quizá preferiríamos dejar a un lado.

Los cancerianos tendrán que lidiar con la mezcla de recuerdos y personas que parecían haber quedado atrás, enfrentando el posible reingreso de situaciones emocionales no resueltas. Los Capricornio, inevitablemente, verán surgir temas relacionados con las relaciones de pareja y podrían encontrarse teniendo conversaciones que han sido largas pero necesarias.

Mercurio

En el caso de Aries, menudo hallarán que los retos se presentarán en el ámbito familiar y emocional: el hogar, las convivencias y viejas decisiones podrían volver a cuestionar su estabilidad actual. Mientras tanto, para los nacidos bajo el signo de Libra, este será un momento para reconsiderar grandes decisiones, especialmente aquellas relacionadas con su trayectoria profesional y laboral. Tauro, por su parte, deberá aprender a manejar temas asociados con el dinero y cómo estos afectan la percepción de su propio valor.

Signos como Escorpio y Piscis se enfrentarán a tiempos de introspección donde sus propias percepciones y creencias podrían desafiarlos. Para Escorpio, este será un ciclo donde sus profundas convicciones se vuelven susceptibles de cuestionamiento, mientras que Piscis vivirá un periodo dominado por la nostalgia del pasado, que se mezclará con la creatividad característica de su mundo interior.

Al final, todos estos signos deberán recordar que la comunicación se convierte en la clave durante este tiempo, y que, muchas veces, mirar atrás no es una sentencia sino una oportunidad para cerrar con llaves doradas capítulos que hasta ahora permanecían abiertos.