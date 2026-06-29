La misión de Bart, el perro argentino que encontró a dos nenes vivos bajo los escombros en Venezuela

El animal se ganó el reconocimiento de rescatistas y autoridades. Las conmovedores imágenes de los rescates.

El perro argentino fue reconocido por las autoridades de Venezuela.

Las tareas de rescate a contrarreloj para encontrar a personas con vida en Venezuela se convirtió en una misión compleja, tras los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon al país el pasado 24 de junio. Diversos países mandaron contingentes para las tareas de búsqueda , entre ellos Argentina, quien vivió una misión heroica.

En las últimas horas, en medio del desolador panorama en el país caribeño, un perro argentino especializado en búsqueda y rescate se ganó el reconocimiento de rescatistas y autoridades.

Se trata de Bart , quien logró hallar con vida a dos menores atrapados bajo los escombros. El animal, que forma parte de la comitiva de la Armada Argentina, permitió que los equipos de rescate enfocaran sus esfuerzos en un punto exacto de una estructura colapsada.

Bart, el perro argentino que encontró a dos nenes bajo los escombros

El equipo se trasladaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela. Los equipos locales habían detectado indicios de posibles sobrevivientes en una estructura colapsada y solicitaron apoyo inmediato a los infantes de marina argentinos.

Fue entonces cuando Bart, integrante del dispositivo cinotécnico del primer escalón de militares especializados del país, ingresó a un estrecho túnel abierto entre los restos del edificio derrumbado. Tras recorrer el interior del pasadizo, el perro marcó presencia positiva, una señal inequívoca para los rescatistas de que debajo de los escombros aún había personas con vida.

Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos nenes en Venezuela

"Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas"

Según informó el Ministerio de Defensa, el animal ingresó al túnel abierto y "permitió orientar la excavación hacia el punto exacto donde estaban los menores".

"Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su desempeño durante la tarea", expresaron a través de X desde el ministerio.

"El primer escalón de militares especializados argentinos continúa trabajando junto a las autoridades locales y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria, con un objetivo que guía cada esfuerzo, salvar vidas", agregaron.

bart perro argentino rescatista (1) En medio del desolador panorama, un perro argentino especializado en búsqueda y rescate se ganó el reconocimiento de todos.

El contingente está integrado por militares especializados en catástrofes, brigadas USAR, equipos sanitarios, veterinarios, binomios guía-perro, especialistas en estructuras colapsadas, personal de apoyo y un dron de reconocimiento.

Por otra parte, el Ministerio anticipó este domingo que se enviará un segundo equipo de ayuda integrado por médicos y enfermeros, al tiempo que informó que un grupo de ingenieros "trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán llevar agua segura a las comunidades afectadas".

Doble terremoto en Venezuela: Neuquén ofrece equipos de rescate y asistencia médica

A través de una nota remitida por intermedio de la Agencia Federal de Emergencias, la Provincia de Neuquén manifestó su disponibilidad para colaborar con equipos entrenados en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), recientemente formados por esta secretaría, y con equipos médicos especializados en la atención de emergencias.

La secretaría cuenta con experiencia en intervenciones ante emergencias de gran magnitud y en acciones de cooperación internacional.

Entre sus antecedentes recientes se destaca la asistencia brindada a la República de Chile durante los incendios forestales que afectaron a ese país en enero de este año, mediante el despliegue de brigadistas, personal sanitario y equipamiento especializado para apoyar las tareas de respuesta.