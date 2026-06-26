Doble terremoto en Venezuela: Neuquén ofrece equipos de rescate y asistencia médica

La provincia puso a disposición su equipo de emergencias especializado en dar respuesta humanitaria. Creció el número de víctimas fatales.
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del ministerio de Seguridad, puso a disposición recursos humanos especializados para colaborar en la respuesta humanitaria ante los fuertes sismos registrados el 24 de junio en Venezuela.
Este viernes, el gobierno de Venezuela elevó la cifra oficial de muertes por el doble terremoto a 589 y todavía se sostienen las tareas para buscar sobrevivientes y otras víctimas entre los escombros. El país espera el arribo de aviones sanitarios con insumos y voluntarios de distintas partes del mundo.
A través de una nota remitida por intermedio de la Agencia Federal de Emergencias, la Provincia de Neuquén manifestó su disponibilidad para colaborar con equipos entrenados en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), recientemente formados por esta secretaría, y con equipos médicos especializados en la atención de emergencias.
La secretaría cuenta con experiencia en intervenciones ante emergencias de gran magnitud y en acciones de cooperación internacional. Entre sus antecedentes recientes se destaca la asistencia brindada a la República de Chile durante los incendios forestales que afectaron a ese país en enero de este año, mediante el despliegue de brigadistas, personal sanitario y equipamiento especializado para apoyar las tareas de respuesta.
La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno provincial con la cooperación humanitaria y la asistencia solidaria ante eventos de gran magnitud, quedando a disposición de las autoridades nacionales para una eventual convocatoria a través de los mecanismos de coordinación correspondientes.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron dos eventos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro en la zona de Yumare-Morón, en el centro-norte venezolano, a pocos segundos de diferencia.
La provincia del Neuquén reafirma así su vocación de cooperación y asistencia ante emergencias y desastres, poniendo a disposición capacidades técnicas y operativas para contribuir a la protección de vidas y fortalecer la respuesta humanitaria en contextos críticos.
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