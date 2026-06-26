Doble terremoto en Venezuela: Neuquén ofrece equipos de rescate y asistencia médica

La provincia puso a disposición su equipo de emergencias especializado en dar respuesta humanitaria. Creció el número de víctimas fatales.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén , a través de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del ministerio de Seguridad, puso a disposición recursos humanos especializados para colaborar en la respuesta humanitaria ante los fuertes sismos registrados el 24 de junio en Venezuela .

Este viernes, el gobierno de Venezuela elevó la cifra oficial de muertes por el doble terremoto a 589 y todavía se sostienen las tareas para buscar sobrevivientes y otras víctimas entre los escombros. El país espera el arribo de aviones sanitarios con insumos y voluntarios de distintas partes del mundo.

A través de una nota remitida por intermedio de la Agencia Federal de Emergencias, la Provincia de Neuquén manifestó su disponibilidad para colaborar con equipos entrenados en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), recientemente formados por esta secretaría, y con equipos médicos especializados en la atención de emergencias.

La secretaría cuenta con experiencia en intervenciones ante emergencias de gran magnitud y en acciones de cooperación internacional. Entre sus antecedentes recientes se destaca la asistencia brindada a la República de Chile durante los incendios forestales que afectaron a ese país en enero de este año, mediante el despliegue de brigadistas, personal sanitario y equipamiento especializado para apoyar las tareas de respuesta.

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La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno provincial con la cooperación humanitaria y la asistencia solidaria ante eventos de gran magnitud, quedando a disposición de las autoridades nacionales para una eventual convocatoria a través de los mecanismos de coordinación correspondientes.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron dos eventos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro en la zona de Yumare-Morón, en el centro-norte venezolano, a pocos segundos de diferencia.

La provincia del Neuquén reafirma así su vocación de cooperación y asistencia ante emergencias y desastres, poniendo a disposición capacidades técnicas y operativas para contribuir a la protección de vidas y fortalecer la respuesta humanitaria en contextos críticos.