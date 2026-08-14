"Un elefante que estaba dormido": reactivan construcción del Hospital Norpatagónico

Así lo calificó el gobernador Rolando Figueroa durante una recorrida por las obras. El avance del proyecto se concretará por etapas.

La obra está emplazada en el sector de la meseta denominado Z1 Sur de la ciudad de Neuquén.

Se reactivó la construcción del Hospital Norpatagónico , una obra considerada estratégica por el Ministerio de Salud, con una superficie de 42.000 metros cuadrados que se ejecutará por etapas. “Su puesta en marcha, con fondos neuquinos, fortalecerá el sistema público de salud y ampliará la atención para toda la provincia y la Patagonia”, indicó el gobierno provincial.

La obra está emplazada en el sector de la meseta denominado Z1 Sur de la ciudad de Neuquén y durante una recorrida de obra, el gobernador Rolando Figueroa resaltó que “es un hito poder poner nuevamente en marcha este hospital que había sido totalmente abandonado, que se había quedado sin financiamiento por el gobierno nacional y por el anterior gobierno provincial”.

Agregó que “tener ahora la posibilidad de culminar en etapas este hospital va a ser importante para todos nosotros. Nos permite seguir demostrándole a la población que la priorización en cuanto a salud, educación, seguridad y obras de infraestructura es algo fundamental que queremos desarrollar”. Destacó que “tenemos una administración sumamente enfocada en lo que verdaderamente le hace falta a la población”.

Además, Figueroa precisó que “poner en marcha este elefante que estaba totalmente dormido, ya con un horizonte totalmente diferente, no sólo terminar el hormigón, sino toda la planta baja, nos va a permitir aumentar mucho las prestaciones que tiene que desarrollar el ministerio de Salud y el hospital público hacia todos los habitantes”.

En tanto, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido se refirió a las obras que desarrolla el Gobierno provincial en todo el territorio, como rutas, hospitales y escuelas. “El desarrollo de toda la infraestructura y obras que está realizando la Provincia es un ejemplo en el país. Hoy Neuquén, el Gobierno de la Provincia, es un ejemplo en el país”, sostuvo.

Avance de obra

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, detalló el avance de la obra. “Hoy estamos con un avance importante de toda la estructura de hormigón. El proyecto contempla 42.000 metros cuadrados, que vamos a iniciar en etapas. Hoy recorrimos lo que van a ser los primeros 20.000 metros cuadrados, que contemplan quirófanos, laboratorios y distintas funciones que determinó y priorizó el ministerio de Salud”, indicó.

Recordó que “es una obra que tiene una historia que inició en 2018, que fue abandonada, que tenía financiamiento mixto entre el Gobierno nacional y provincial. Esos fondos a partir de 2023 no llegaron, esta obra se paralizó y, por decisión de gestión del Gobierno de la Provincia, en coordinación con el municipio de Neuquén, logramos hoy lo que tenemos”.

Finalmente, el ministro de Salud, Martín Regueiro expresó que la obra “entiende la lógica de crecimiento que tenemos como sistema público de salud, que venimos aumentando y batiendo récord de cantidad de consultas y cantidad de usuarios”. Y concluyó: “Viene a dar mejor calidad prestacional y acompañar a la población neuquina, que sigue creciendo, pensando en un lugar que es estratégico, unión de rutas, con un montón de accesibilidad”.

TENEMOS UN SISTEMA DE SALUD PÚBLICA QUE SIGUE CRECIENDO



Pusimos en marcha la obra del Hospital Norpatagónico, con un horizonte diferente.



Esto nos va a permitir mejorar en mucho las prestaciones de nuestro sistema público de salud. pic.twitter.com/bxEgtykzwM — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 14, 2026

El hospital atenderá las derivaciones de alta complejidad que reciba de otros efectores de salud de la provincia y de la región. Incluirá cardiopatía infantil, cirugías complejas de adultos e infantiles, trasplantes, tratamientos oncológicos integrales y de patologías cardiovasculares.

De esta manera, se prioriza las necesidades del sistema público de salud, garantizando una administración responsable de los recursos de todos los neuquinos.