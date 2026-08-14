Travesía en un paraje sobre la Ruta 40: evacuaron a un hombre de 80 años en diálisis atrapado en la nieve

Un escuadrón de Gendarmería emprendió una travesía hasta el paraje a 10 kilómetros de Zapala y asistir al paciente.

El Escuedrón de Gendarmería fue convocado por la Policía de Zapala.

Un hombre de 80 años, integrante de la comunidad mapuche Cayulef, fue rescatado y evacuado de su vivienda en el Paraje Salitral , sobre la Ruta Nacional 40, luego de quedar aislado por la acumulación extrema de nieve registrada en la zona.

El operativo fue realizado por efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo” , quienes acudieron a un pedido de colaboración de la Policía de Zapala. Los agentes policiales habían intentado llegar hasta el domicilio a pie, pero las condiciones del terreno y la cantidad de nieve acumulada les impidieron avanzar.

Ante esta situación, los gendarmes emprendieron el recorrido por la Ruta Nacional 40 acompañados por un enfermero del servicio sanitario y un baqueano, quien conocía las sendas de la zona y pudo guiarlos durante el trayecto.

El desplazamiento se produjo en medio de intensa neblina, bajas temperaturas y caminos cubiertos por la nieve, al punto de que las sendas habituales habían quedado prácticamente ocultas por la acumulación.

Finalmente, alrededor de las 14:30, el personal logró llegar hasta la vivienda del hombre. Allí, el enfermero realizó una primera asistencia y constató que el hombre se encontraba realizando un tratamiento de diálisis y que, debido al aislamiento provocado por el temporal, no podía trasladarse para continuar con su medicación.

Los efectivos lo abrigaron y lo trasladaron en un vehículo de Gendarmería hasta el puesto sanitario de Las Coloradas, donde quedó bajo observación médica.

El operativo permitió así asistir al poblador, que había quedado imposibilitado de salir de su domicilio como consecuencia de las condiciones extremas que afectan a distintos sectores de la cordillera neuquina.

Rescate en plena nieve: caminaron cinco kilómetros con raquetas para evacuar a una mujer mayor

Un complejo operativo de rescate se desplegó durante la noche del martes en una zona rural de Junín de los Andes, donde una mujer adulta mayor debió ser evacuada luego de sufrir una caída y presentar posteriormente dificultades para mover sus piernas. Para llegar hasta su vivienda, los equipos tuvieron que recorrer unos cinco kilómetros caminando con raquetas sobre la nieve.

La intervención comenzó a partir de un pedido del Hospital de Junín de los Andes, que alertó a Protección Civil sobre la situación de la paciente, ubicada en el paraje Futacura, en un sector de difícil acceso y afectado por las intensas nevadas registradas en los últimos días.

María José Mansilla, jefa de Defensa Civil de Junín de los Andes, explicó a LM Neuquén que la localidad cuenta con un protocolo especial para evacuaciones durante el invierno, que permite coordinar rápidamente a los distintos organismos cuando una ambulancia no puede llegar por sus propios medios hasta una zona rural.

El pedido fue realizado por la médica de guardia, debido a que la mujer había sufrido un accidente algunos días antes y no se conocía con precisión cuál era su estado de salud.

Ante las dificultades para ingresar con la ambulancia, se organizó el operativo entre Protección Civil municipal, personal del Hospital de Junín de los Andes y rescatistas del ICE del Parque Nacional Lanín, el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias.

Los equipos partieron desde Junín de los Andes el martes alrededor de las 21. El recorrido inicial se realizó por el sector de Costa del Malleo, con alrededor de 60 kilómetros hasta la zona de la confluencia. Desde allí continuaron hacia la cordillera y la zona de Huiquemenuco.

Sin embargo, debido a la cantidad de nieve acumulada, llegó un momento en el que los vehículos ya no pudieron continuar.

A partir de allí comenzó la parte más exigente de la intervención: los rescatistas tuvieron que avanzar cerca de cinco kilómetros a pie y utilizando raquetas para desplazarse sobre la nieve hasta alcanzar la vivienda de la paciente.

El personal sanitario y los rescatistas la abrigaron con mantas térmicas y comenzaron el traslado a pie hasta el punto donde habían quedado estacionadas las camionetas.

Desde allí pudieron continuar el recorrido hasta Junín de los Andes y finalmente trasladarla al hospital, donde quedó en observación para controlar su evolución.