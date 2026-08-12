Vialidad Nacional interrumpió el tránsito para todo tipo de vehículos en 173 kilómetros de Santa Cruz. Casi la mitad son de ripio. Qué dice el pronóstico.

Por la nieve, hay corte total en un largo tramo de la Ruta 40.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso este miércoles 12 de agosto el corte total hasta nuevo aviso de un tramo de 173 kilómetros de la Ruta Nacional 40 , debido a las condiciones meteorológicas extremas.

El reporte del estado de rutas difundido por el organismo nacional indica que el tránsito se encuentra completamente interrumpido en el sector de la Ruta 40 entre las localidades de Gobernador Gregores -cruce con la Ruta Provincial 25 - y Tres Lagos -empalme con la Ruta Nacional 288 -, en la provincia de Santa Cruz.

Según informó la DNV , la prohibición de circular por ese tramo abarca todo tipo de vehículos, “por acumulación de nieve, voladeros y baja visibilidad”.

Además, comunicó que hay máquinas trabajando en la calzada, que en ese lugar tiene algunos tramos pavimentados y otros de ripio, con cerca de 70 kilómetros sin asfaltar desde el cruce con la Ruta Provincial 29, después de pasar Gobernador Gregores hacia el sur.

Ya durante los últimos días de la semana pasada, Vialidad Nacional había limitado la circulación entre Tres Lagos y Gobernador Gregores únicamente para vehículos con tracción 4x4. Ante el empeoramiento del clima en la región, ahora la prohibición pasó a ser total.

Vialidad Provincial de Santa Cruz realiza trabajos de despeje.

El corte es hasta nuevo aviso, debido a las tareas necesarias para restablecer el tránsito. En ese sentido, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es positivo ya que no se esperan nuevas nevadas al menos hasta el próximo sábado 15 de agosto, ni tampoco vientos fuertes.

En el resto del trazado de la Ruta 40 en las provincias de Santa Cruz y Chubut, el estado es transitable, aunque las autoridades viales recomendaron hacerlo “con extrema precaución” especialmente entre el límite con Santa Cruz y el empalme con la Ruta 26, en Chubut, y en los casi 200 kilómetros entre Tecka y el acceso a Cholila.

Más cortes y restricciones en Santa Cruz

La Administración de Vialidad Provincial de Santa Cruz también sumó advertencias y recomendaciones relacionadas con rutas provinciales donde las maquinarias del organismo oficial realizan tareas de despeje de nieve.

En un comunicado publicado en la mañana de este miércoles, informó que se encuentra bloqueada la Ruta Provincial 16 en el tramo entre Las Heras y la Estancia El Sarai.

Allí, indicaron, llevan adelante tareas de apertura y despeje con topadora que “presentan una importante complejidad debido a que existen sectores con acumulaciones de nieve superiores a los 60 centímetros”.

Asimismo, recomendaron circular con extrema precaución en el tramo de la Ruta Provincial 97 comprendido entre Bajo Caracoles y Cuevas de las Manos, donde se llevaron adelante tareas de despeje de nieve y el personal vial continúa trabajando sobre la calzada.

Solicitaron a los automovilistas respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los agentes de Vialidad Provincial asignados en la zona.

“A través del Plan Invernal 2026, Vialidad Provincial mantiene desplegados recursos humanos y maquinaria en distintos puntos de Santa Cruz, con una planificación orientada a garantizar la conectividad, reforzar la seguridad vial y sostener una presencia territorial activa ante las contingencias propias del invierno”, indicó el gobierno santacruceño.