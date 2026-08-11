Explosión química y petroleros heridos en Chevron: qué se sabe del estado de salud

Fue en la batería 1 de El Trapial. Qué se sabe de la mujer con golpes en cadera y cráneo y de los dos operarios alcanzados por la onda expansiva.

Una trabajadora resultó con graves lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Una fuerte explosión se desencadenó en Vaca Muerta este último lunes pasadas las 14 en la Batería 1 de Chevron, en en el yacimiento l , a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces . El estallido, producido por una reacción química, dejó tres trabajadores heridos y obligó a desplegar un operativo sanitario de urgencia, con intervención policial y de bomberos voluntarios por tratarse de un hecho vinculado a material peligroso.

La más comprometida fue una trabajadora del sector de seguridad e higiene, que sufrió golpes de traumatismo en la cadera y el cráneo y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces, donde le realizaron una tomografía.

Además, otros dos operarios, agremiados en el Sindicato de Petroleros Privados , resultaron con heridas leves y también fueron derivados a un centro de salud de Rincón de los Sauces.

Una trabajadora resultó con graves lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Sin embargo, según pudo saber LM Neuquén por fuentes con acceso directo al caso, ninguno de los tres registró heridas de consideración y todos fueron dados de alta en la jornada de este último lunes.

Explosión química en Vaca Muerta: cómo ocurrió el accidente

Desde el gremio petrolero explicaron que la onda expansiva alcanzó a los tres trabajadores, dos de ellos de "base", que en ese momento se realizaban un estudio de control de rutina cuando ocurrió el estallido.

Según indicaron, esquirlas producto de la explosión volaron a más de 1.000 metros de distancia, lo que da cuenta de la magnitud del episodio.

"Hay que establecer peritajes, obviamente, todavía no está claro" qué originó la reacción química, señalaron desde el sindicato a este medio, al tiempo que remarcaron que "afortunadamente no hubo víctimas fatales".

Frente a lo sucedido, especialistas técnicos y autoridades pertinentes iniciaron un exhaustivo peritaje para determinar las causas exactas del imprevisto estallido. Por el momento, la actividad hidrocarburífera en ese sector específico se encuentra temporalmente reducida mientras se desarrollan las inspecciones de seguridad correspondientes.

Trabajador fallecido hallado por sus compañeros

En mayo pasado, un trabajador petrolero fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo. La víctima fue identificada como Darío Ruiz, un soldador de 43 años que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Según relató, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo lo hallaron cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

"El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30", afirmó el referente de UOCRA.

Por su lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a este medio que el trabajador fue hallado "con un caño pesado encima". La fiscal interviniente es Lucrecia Sola y, además, trabajó personal de Criminalística y médico de la Policía. Según lo informado por el MPF, el aviso del hallazgo del cadáver se dio entre las 8:30 y las 9.