Ley Joaquín, un proyecto que nació tras la muerte de un niño en Neuquén: de qué se trata

La iniciativa busca reforzar las medidas de seguridad en clubes, escuelas, plazas y espacios deportivos. La diputada Luciana Potenza anticipó cuándo podría llegar al recinto.

La Ley Joaquín , un proyecto que busca reforzar las medidas de seguridad en clubes, escuelas, plazas y espacios deportivos de todo el país, dio un paso clave en el Congreso de la Nación . La iniciativa nació luego de la tragedia de Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que murió en enero de este año durante un campamento en Junín de los Andes, tras ser golpeado por un arco de fútbol de unos 160 kilos que no estaba anclado al suelo.

El proyecto obtuvo dictamen de las dos comisiones de la Cámara de Diputados por las que debía pasar y quedó en condiciones de llegar al recinto. Este martes 11 de agosto recibió el respaldo unánime de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, luego de haber obtenido anteriormente el aval de la Comisión de Deportes.

En diálogo con LM Neuquén en VIVO , la diputada nacional de Unión por la Patria Luciana Potenza , impulsora de la iniciativa, explicó que esperan que el proyecto pueda ser tratado en Diputados en las próximas semanas.

“Ya tenemos dictamen de las dos comisiones por las que se discutió el proyecto, así que esperamos dentro de dos semanas, de ser posible, poder llevarlo al recinto”, señaló. Si obtiene media sanción, deberá pasar al Senado.

“Esperemos que para fin de año podamos tener la ley sancionada”, agregó. “Esperemos que para fin de año podamos tener la ley sancionada”, agregó.

Mientras la causa por la muerte de niño tras ser aplastado por un arco de fútbol sus padres impulsan la "Ley Joaquín".

La tragedia de Joaquín Gatto en Neuquén

Joaquín tenía 12 años, era oriundo de Ramos Mejía y había viajado a Neuquén junto a compañeros para participar de un campamento. El primer día, mientras los chicos jugaban al fútbol, ocurrió el accidente que cambiaría para siempre la vida de su familia.

“Un arco de fútbol de 160 kilos que no estaba anclado, no estaba amurado, se le vino encima y lamentablemente unas horas después Joaquín falleció”, relató Potenza sobre el episodio ocurrido el 4 de enero de 2026.

Después de la tragedia, sus padres comenzaron a investigar otros episodios similares y descubrieron que el caso de Joaquín no había sido un hecho aislado. Según explicó la legisladora, detectaron que cada año se producen dos o tres accidentes de estas características en Argentina, algunos fatales y otros con lesiones graves.

Ese relevamiento fue el punto de partida para transformar el dolor de la familia en un proyecto destinado a evitar nuevas muertes.

“Eso les dio el impulso de pensar en un proyecto de ley para prevenir este tipo de accidentes y justamente poner ese dolor de padres de haber perdido a su hijo en algo canalizado en algo que pueda salvar vidas”, sostuvo Potenza.

La diputada explicó que tomó contacto con la familia en febrero y que, apenas dos días después de recibir la propuesta y sus fundamentos, el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados. Una iniciativa similar también avanzó en la provincia de Buenos Aires, donde ya fue sancionada y se encuentra en proceso de implementación.

Qué establece la Ley Joaquín

La iniciativa busca establecer medidas obligatorias de seguridad para estructuras deportivas y recreativas, tanto en establecimientos públicos como privados.

Entre otros puntos, contempla que los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet y postes de vóley estén correctamente instalados, sujetos y mantenidos. Para las estructuras de mayor peso se prevén sistemas de anclaje, sujeción o contrapeso destinados a impedir vuelcos y desplazamientos.

Uno de los aspectos centrales es que la obligación no terminaría con la instalación. El proyecto contempla controles periódicos y certificaciones que permitan verificar que las estructuras continúan siendo seguras con el paso del tiempo.

Potenza explicó que la propuesta contempla la extensión de “un certificado que dé cuenta de la existencia de esos anclajes y que después se pueda revisar”. También se establecen medidas para aquellos clubes donde los arcos deben moverse porque una misma cancha es utilizada para diferentes disciplinas.

En esos casos no necesariamente tendría que existir un anclaje permanente, sino un sistema que garantice que la estructura permanezca correctamente sujeta mientras se utiliza.

“Tal vez no tenga que ser un anclaje fijo, pero sí un sistema de sujeción que permita que, mientras esté ese arco o ese aro en la cancha, esté correctamente anclado”, explicó. “Tal vez no tenga que ser un anclaje fijo, pero sí un sistema de sujeción que permita que, mientras esté ese arco o ese aro en la cancha, esté correctamente anclado”, explicó.

La propuesta también contempla protecciones acolchadas en columnas, paredes y postes, inspecciones técnicas regulares y un plazo para que las instituciones puedan adaptar sus instalaciones. Además, prevé un régimen de sanciones frente al incumplimiento de las medidas establecidas.

Qué pasará con los clubes que no tengan recursos

Uno de los interrogantes planteados fue cómo podrán cumplir la normativa los clubes de barrio y pequeñas instituciones deportivas que funcionan con recursos limitados.

Potenza consideró que las modificaciones necesarias no representan obras de gran complejidad. “Las municipalidades, los gobiernos provinciales deberían poder acompañar esa readecuación pequeña que van a tener que hacer los clubes, porque, repito, no es algo complejo de hacer”, afirmó.

La implementación nacional también requerirá la participación de las provincias. Según explicó, una eventual sanción del Congreso establecerá el marco general, pero cada jurisdicción deberá adherir y determinar qué organismo será responsable de controlar su cumplimiento.

La diputada destacó, además, que la propuesta consiguió algo poco habitual en el Congreso: consenso entre los diferentes bloques políticos.

“Logramos ponernos de acuerdo todos los espacios políticos en esto”, destacó Potenza, quien consideró que ese respaldo permitirá acelerar su tratamiento. “Logramos ponernos de acuerdo todos los espacios políticos en esto”, destacó Potenza, quien consideró que ese respaldo permitirá acelerar su tratamiento.

La ley también cambiaría el escenario ante un accidente

Además de la prevención, la eventual sanción tendría consecuencias desde el punto de vista jurídico. Potenza señaló que por la muerte de Joaquín existe actualmente una causa penal y otra civil, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a que el proceso continúa en trámite.

La legisladora explicó que una ley nacional permitiría establecer de manera expresa la obligación de mantener correctamente sujetas las estructuras y, por lo tanto, determinar con mayor claridad un incumplimiento cuando ocurra un accidente.

“La Ley Joaquín, cuando la sancionemos, también le va a poner un marco jurídico un poco más importante”, sostuvo. Y agregó que, ante un accidente en una estructura que debía estar anclada, “la falta ya va a estar clara”.

El objetivo principal

Para Potenza, el caso de Joaquín permitió visibilizar un riesgo que muchas familias, instituciones e incluso dirigentes deportivos no tenían incorporado. La campaña ya comenzó a generar cambios en algunos clubes, que decidieron asegurar sus arcos y colocar material informativo antes incluso de la sanción nacional.

Ahora, con los dictámenes de comisión conseguidos, el próximo objetivo será llevar la Ley Joaquín al recinto de la Cámara de Diputados. Si consigue la aprobación, deberá atravesar posteriormente el Senado.