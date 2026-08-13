Buscan intensamente a una joven neuquina desaparecida en Chile

Se trata de Agustina Moyano, hija de una referente de ATEN, quien fue vista por última vez el martes en la comuna de El Bosque. Su madre viajó para encontrarla.

La joven fue vista por última vez el martes 11 de agosto.

Una intensa búsqueda se desplegó en Chile para encontrar a Agustina Moyano , una joven de Neuquén , quien permanece desaparecida desde la madrugada del martes 11 de agosto . La mujer reside actualmente en la comuna de El Bosque, en la zona sur de Santiago, y su ausencia generó preocupación entre familiares, amigas y organizaciones sociales que multiplicaron el pedido de colaboración para dar con su paradero.

Agustina tiene 37 años y participa activamente del colectivo territorial Caminando Juntxs , desde donde se lanzó uno de los primeros pedidos públicos para ampliar la búsqueda. Con el correr de las horas, la publicación comenzó a ser replicada por diferentes organizaciones chilenas y también llegó a Neuquén.

Según informó la Coordinadora Ni Una Menos Chile , su madre, Adriana Moyano , referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), quien años atrás se desempeñó como secretaria de Prensa del gremio, inició viaje hacia el país vecino para sumarse a la búsqueda de su hija.

“Compañeras argentinas nos piden difundir la imagen de Agustina Moyano. Su rastro se perdió el martes 11 del presente mes en la comuna de El Bosque. Su mamá está viajando a nuestro país en su búsqueda”, señalaron desde la organización.

La búsqueda de la joven se activó este miércoles en el vecino país.

Dónde fue vista por última vez

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Agustina fue vista por última vez durante la madrugada del martes 11 de agosto y desde entonces no se logró establecer contacto con ella.

La situación mantiene en alerta a sus redes de apoyo y a las organizaciones de la zona sur de Santiago con las que participa habitualmente.

“Con preocupación y angustia les comunicamos que se encuentra desaparecida nuestra amiga y colaboradora Agustina Moyano. Necesitamos de su apoyo y redes para difundir con urgencia esta búsqueda”, expresaron desde Caminando Juntxs.

Desde el colectivo solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique por mensaje privado o al teléfono +56 9 4068 7343. También pidieron dar aviso a las autoridades chilenas, ya sea a la Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros.

A medida que transcurrieron las horas, la búsqueda comenzó a extenderse. Entre las organizaciones que replicaron el pedido se encuentra Pan y Rosas Chile, mientras que desde Argentina también se sumaron sectores de ATEN Capital. ATEN Plottier y otros.

Desde la Coordinadora Ni Una Menos Chile también difundieron un segundo número para aportar información: +54 299 605 1927, disponible para comunicarse a través de WhatsApp.

Un preocupante antecedente

La preocupación por el paradero de Agustina tiene un antecedente que se remonta a enero de 2018, cuando la joven también fue buscada intensamente luego de que su familia perdiera contacto con ella mientras recorría el norte argentino en bicicleta.

En aquel momento, El Tribuno Salta informó sobre la búsqueda de la joven neuquina en Cafayate, Salta. Agustina tenía entonces 29 años y su familia había dejado de tener noticias suyas desde el sábado 6 de enero, alrededor de las 19.

La joven se encontraba realizando un extenso viaje que había comenzado meses antes. Había recorrido Chile y posteriormente ingresó nuevamente a la Argentina con la intención de continuar su recorrido hacia el norte del continente.

Agustina estuvo desaparecida en 2018. Gentileza: El Tribuno Salta.

Según la información conocida en aquel momento, Agustina había estado acompañada por una persona que conoció durante el viaje y de quien posteriormente se separó. Ambos habían pasado una noche en la vivienda de un hombre dedicado a fabricar instrumentos musicales, quien finalmente realizó la denuncia por su desaparición ante la Policía de Cafayate.

La preocupación había llevado a su mamá a viajar hacia Salta y a mantener contactos para ampliar la búsqueda. También se había dado aviso a distintas provincias y países limítrofes.

“El teléfono no estaba andando bien, ha pasado en otras oportunidades, por eso no pierdo las esperanzas”, había señalado Adriana Moyano en declaraciones durante aquella búsqueda.