La yegua que encontraron faenada tenía un hachazo: ahora investigarán la crueldad animal

La abogada especializada en derecho animal Julia Busqueta se presentará como querellante para investigar el presunto maltrato y la crueldad.

La causa por el robo de dos yeguas en Vista Alegre Sur sumará una nueva línea de investigación . La abogada especializada en Derecho Animal, Julia Busqueta, confirmó que se presentará como querellante en representación de la familia tutora de los animales para que se investigue específicamente el presunto delito de crueldad animal sufrido por una de las yeguas, que fue encontrada muerta y parcialmente faenada.

El caso había comenzado como una investigación por el robo de dos animales de una chacra. Una de las yeguas pudo ser recuperada con vida, pero la otra fue encontrada muerta después de que sus propietarios siguieran el rastro de los animales hasta un domicilio de Centenario . El animal, además, estaba preñada.

Ahora, el foco estará puesto también en las circunstancias en las que murió. Según explicó Busqueta, la yegua tenía un hachazo en la cabeza, un dato que, para la especialista, obliga a analizar el caso desde la perspectiva de los derechos de los animales y no solamente como un hecho de robo o hurto.

“Hubo una situación de crueldad contra la yegua, le dieron un hachazo”, sostuvo la abogada, quien adelantó que buscará intervenir formalmente en la causa como querellante.

La presentación tendrá como objetivo que se investigue la violencia ejercida contra el animal y que se determine quiénes fueron los responsables. Para Busqueta, podría existir un concurso de delitos entre el robo o hurto de los animales y el hecho de crueldad cometido contra la yegua.

El reclamo por la perspectiva de Derecho Animal

La intervención de Busqueta no se limitará a la presentación en este expediente. La abogada y las organizaciones que trabajan en la protección animal volvieron a reclamar al Consejo de la Magistratura de Neuquén que incorpore perspectiva de Derecho Animal en la formación y actuación de fiscales y magistrados.

“Volvemos a pedir al Consejo de la Magistratura de Neuquén perspectiva en Derecho Animal”, plantearon desde la organización Sin Cadenas, que acompaña este reclamo y al que adhiere Busqueta.

La organización sostiene que es necesario que quienes intervienen en las investigaciones y dictan sentencias comprendan a los animales como sujetos de derecho y destinatarios de tutela judicial efectiva.

Para Busqueta, el planteo es especialmente importante en casos como el de la yegua encontrada faenada, porque considera que las decisiones que se toman durante una investigación también deben contemplar el sufrimiento y la condición del animal como víctima.

El pedido ya había sido realizado en 2024 ante el Consejo de la Magistratura y ahora será reiterado. Desde Sin Cadenas plantearon que no alcanza únicamente con modificar la legislación penal. “Si bien es necesaria la reforma de la Ley penal 14.346, el aumento de las penas y la incorporación de tipos penales, también es necesario que desde los Ministerios Públicos Fiscales y los Magistrados evolucionen en la consideración de los demás animales como sujetos de derecho y destinatarios de tutela judicial efectiva”, señalaron.

La Ley 14.346 es actualmente la norma que contempla los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. Sin embargo, para las organizaciones que trabajan en la temática, su aplicación requiere también un cambio en la mirada de quienes intervienen en las causas.

El punto que generó mayor malestar en la familia

Además del ataque que sufrió la yegua, hay otro aspecto del procedimiento que generó malestar entre sus tutores y que Busqueta cuestionó especialmente: el pedido realizado a la familia para que se hiciera cargo del cuerpo del animal.

Martín, propietario de las yeguas, contó a LM Neuquén que la Justicia les pidió que "terminaran de descuartizar" los restos para poder retirarlos del lugar.

Para la familia, la situación fue particularmente dolorosa. No solo habían perdido uno de sus animales, sino que se trataba de una yegua que conocían y cuidaban y que, además, estaba preñada.

Busqueta consideró que esa situación también debe ser revisada desde la perspectiva del Derecho Animal. “La familia no solo tuvo que atravesar la pérdida del animal, sino que además se le pidió que se hiciera cargo de retirar el cuerpo”, explicó.

La abogada sostuvo que tratar al animal solamente como un objeto material dentro de una investigación por robo implica desconocer su condición de víctima de un hecho de violencia.

La presentación como querellante buscará precisamente que esa perspectiva quede incorporada al expediente.

Un reclamo que va más allá de este caso

El planteo de las organizaciones animalistas no termina en la investigación por la yegua de Vista Alegre. Desde Sin Cadenas volvieron a reclamar también al gobernador Rolando Figueroa la reglamentación de la Ley Provincial 3291.

Julia Busqueta, abogada proteccionista de animales.

Según explicaron, esa normativa establece herramientas para promover la educación en el respeto hacia los animales y consideran que su reglamentación permitiría llevar ese contenido a las escuelas.

“Es fundamental contar con la reglamentación de la Ley Provincial 3291 para que se concrete en las aulas la educación en el respeto a las demás especies”, plantearon.

La organización recordó que ya realizó presentaciones ante el Ejecutivo provincial para solicitar la reglamentación de la norma y anticipó que continuará haciéndolo hasta obtener una respuesta.

El tercer reclamo está dirigido al fiscal general de Neuquén, José Gerez. Las organizaciones solicitaron que el Ministerio Público Fiscal no avale salidas alternativas en los casos de crueldad contra animales.

Para fundamentar ese pedido, mencionaron distintos casos ocurridos en la provincia, entre ellos los de Insi, una perra de Junín de los Andes; Newen, un gato quemado en Senillosa; Roco, de Plottier; y un perro atacado con un hierro en el barrio Belén de Neuquén.

El planteo es que, cuando existan salidas alternativas en este tipo de investigaciones, las reglas de conducta sean reparadoras, restaurativas y concientizadoras.