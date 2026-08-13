"Berbel, el latido de la Patagonia": sale a la luz una biografía íntima del ícono neuquino

Una biografía repasa la vida de Marcelo Berbel tras casi una década de investigación. La autora Cecilia Guerrero Dewey revela el lado más humano del ícono.

Marcelo Berbel es un ícono cultural de la provincia de Neuquén . El himno provincial, un monumento en pleno centro de la capital y una batería de leyes y reconocimientos que demuestran la importancia de una vida y obra que marcaron la identidad provincial y de la Patagonia.

Todo esto fue lo que motivo a Cecilia Rayén Guerrero Dewey para ir más allá y escribir una biografía del personaje: Berbel, el latido de la Patagonia, una crónica periodística que se nutre de la obra editada e inédita, documentos, fotografías y entrevistas con su círculo más íntimo.

La investigación para la escritura de este libro le tomó a Cecilia nueve años y tiene como objetivo mirar al hombre detrás del ícono.

En una entrevista con LM Neuquén contó cómo fue el proceso: los aspectos más importantes de la obra de Berbel; su porfía por el reconocimiento de la identidad regional; sus posturas políticas; su relación con su familia; sus luces y sombras.

Foto: gentileza Serial Editorial Cooperativa

El hombre que habló de los que casi nadie miraba

La obra de Marcelo Berbel cuenta con más de 1300 canciones escritas, todas y cada una de ellas sobre su tierra, su gente, sus paisajes.

"Algo te tiene que pasar en la cabeza, en el corazón, en el alma, para necesitar escribir 1300 canciones sobre tu tierra, sobre tu gente, sobre el viento, sobre el paisaje llano y lejano, sino es como el territorio en todas sus dimensiones", dijo Cecilia.

Uno de los aspectos de la obra de Berbel que más le llamo la atención a Cecilia durante su extensa investigación es cómo el artista hablaba de las personas del "Neuquén adentro, de la paisanada".

"Por ejemplo, viajar de acá a Cutral Co de repente le tomaba un día porque iba parando en los ranchos a compartir el mate a jugar con la tierra, a buscar un piche en el medio de la nada, a buscar piedritas", contó.

Foto: gentileza Serial Editorial Cooperativa

Según Cecilia, Berbel no escribía a los habitantes del Neuquén adentro desde un lugar de "pintura estanca, sino como una reivindicación muy importante de la identidad de esas personas y asumiendo también sus complejidades". "Él podía escribir como nadie de las veranadas, porque las conocía, no se las habían contado", agregó.

La patria mestiza

"Hay un eje que es fundamental y por eso una de las formas en que tengo de hablar del libro es el Berbel de la patria mestiza. Primero porque era una persona que era muy nacionalista, que reivindicaba totalmente Argentina, que era totalmente argentino y planteaba esto, que nosotros somos una Argentina mestiza, esa Argentina del mestizaje", dijo Cecilia.

Berbel se plantaba siempre desde un lugar cercano a su tierra. "No era un intelectual académico, era un intelectual de hecho con una sencillez y una capacidad de observación espectaculares. Un tocado evidentemente, porque tenía una claridad impresionante.

Berbel era un hombre que no pregonaba explicitamente el federalismo, pero que su obra estaba escrita inherentemente fuera del centralismo porteño.

En la misma línea, el artista siempre se reivindicó mapuche. "Una provincia donde, en ese entonces, no había un reconocimiento de la raíz. El tipo lo buscaba sin ningún tipo de certeza de su genealogía mapuche", describió Cecilia. "Y creo que ese es el mayor aporte que él hace. Viene a hablar de la Patagonia. Le dijo a la Argentina que acá había un territorio enorme que tenía una voz, un sentido, un grito, sus heridas y su belleza", agregó.

El hombre detrás del ícono

Cecilia contó que el libro tiene una premisa fundamental: Berbel con sus luces y sombras. Escaparle a un homenaje a su obra y retratar a un hombre tridimencional.

"Hay una mirada de la figura de Berbel donde la institucionalidad le genera ciertas contradicciones. Nosotros vemos solo una porción de Marcelo", sintetizó Cecilia.

Desde sus fervientes opiniones políticas, una profunda sensibilidad y empatía para retratar a aquellos con quienes compartía la tierra; hasta un costado "aniñado" caprichoso, de fácil asombro y juguetón. "Él se relacionaba con sus hijos y sus nietos como un niño más", confió Cecilia.

Foto: gentileza Serial Editorial Cooperativa

Una anécdota que Cecilia contó fue la del vínculo de Berbel con los animales. "Una de las cosas que me contaba uno de sus nietos es que él agarraba sapitos que encontraba en la calle y se los llevaba a su patio. Esa sensibilidad del tipo está en el libro, también agarraba animalitos en la calle y se los llevaba para sus hijos, y se los ponía debajo de las mantas para que no tuviesen frío en una época, toda esa belleza de su personaje, y también sus oscuridades profundas, sus silencios", detalló.

"Lo que hice fue descubrir al personaje que generó esa obra. Entonces, es un libro de Berbel, es un Berbel que vas a verlo muy divertido y seguramente va a haber momentos de risa, lo vas a ver en su obsesión, en sus caprichos, en sus mañas y después en eso, a corazón abierto", contó.

Nueve años detrás de una historia que también la transformó

La historia de Berbel, el latido de la Patagonia también es la historia de una investigación que acompañó a Cecilia durante casi una década. Ella comenzó a trabajar sobre la vida del poeta en octubre de 2017, a partir de una inquietud que apareció cuando regresó a vivir a Neuquén después de un período en Brasil.

Cecilia ya venía trabajando sobre música y cultura popular, inclusive en otra biografía sobre el músico santiagueño Jacinto Piedra. Al volver a la Patagonia, sintió que había una figura sobre la que necesariamente debía escribir: Marcelo Berbel.

Omar Novoa

“Yo tengo que escribir sobre Berbel, que es como muy trascendental para esta tierra”, recordó sobre aquel momento.

El proyecto comenzó con el acercamiento a la familia y al entorno del poeta. Cecilia entrevistó a familiares, amigos y personas que habían compartido distintos momentos con Berbel. Entre esas vinculaciones apareció, por ejemplo, Hilda López, periodista neuquina y amiga cercana del compositor, además de una de las personas que le permitió acceder a una parte de ese universo íntimo.

El proceso, sin embargo, no fue lineal. Cecilia reconoció que durante mucho tiempo no escribió el libro, aunque nunca dejó de investigar. “No escribí ningún libro, me hice bastante amiga de todos, pero nunca dejé de investigarlo”, contó.

La publicación también representa para ella una reivindicación de la crónica como herramienta periodística. Según explica, este género permite recuperar la memoria colectiva y acercarse a figuras de la cultura popular desde una perspectiva más humana y cercana.

El recorrido que tendrá el libro

Berbel, el latido de la Patagonia ya tiene preventa abierta en la página web de Serial Editorial Cooperativa y tendrá distintas presentaciones durante los próximos meses. La primera será en Neuquén, el 16 de septiembre. Todavía no se reveló el lugar, pero Cecilia adelantó que pronto habrá novedades.

La agenda continuará el 4 de octubre, con una presentación en la Feria del Libro de General Roca, y tendrá uno de sus momentos centrales el 23 de octubre, cuando Guerrero Dewey llevará su trabajo a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Buenos Aires.

La autora también adelantó una presentación en La Plata durante noviembre, aunque todavía no hay una fecha definida para ese encuentro.

El recorrido permitirá que la investigación que Cecilia comenzó hace casi una década en Neuquén llegue a distintos puntos del país y acerque a nuevos lectores una mirada sobre la vida y la obra de Marcelo Berbel.

La publicación tampoco pretende cerrar la historia de Berbel. Como explicó Cecilia, Berbel, el latido de la Patagonia no es una biografía definitiva, sino una nueva mirada sobre una figura cuya obra continúa formando parte de la identidad cultural de Neuquén y de la Patagonia.