Encontraron dos armas de guerra tiradas en pleno oeste neuquino: el alarmante dato del hallazgo

Una mujer encontró las dos municiones tiradas en la vía pública y las entregó a los agentes de la Comisaría Tercera. Uno de los proyectiles tenía carga propulsora.

Un preocupante hallazgo tuvo lugar en el día de ayer miércoles 12 de agosto, cuando una mujer encontró dos armas tiradas en una calle del oeste neuquino . Las dos municiones fueron entregadas a los agentes de la Comisaría Tercera , quienes dieron intervención a un perito que confirmó que se trataba de dos armas de guerra pertenecientes el Ejército Nacional.

La mujer encontró los dos proyectiles tirados en la vía pública, en inmediaciones de las calles Catriel y Mateu . A partir del llamativo hallazgo, decidió llevarlos hasta la Comisaría Tercera y realizó la entrega voluntaria.

El Comisario Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, Cristian Cuevas en declaraciones a LM Neuquén explicó : “ Ayer en horas de la tarde se hizo presente una señora con una bolsa de nylon de color blanca conteniendo dos cartuchos tipo cohete de 40cm de alto. Los encontró en la calle e hizo entrega voluntaria de los mismos”.

Se convocó a un perito en explosivos de la División de Tránsito Villa Obrera, quien inspeccionó los elementos y determinó que se trataría de municiones pertenecientes al ejército. Al parecer, uno de ellos conservaría su carga propulsora.

Uno de los cohetes todavía conservaba su carga propulsora.

El especialista confirmó que se trata de dos armas del ejército

“Se convocó al perito en explosivos, el comisario Héctor Valdés, se hizo presente, examinó los cohetes y uno de ellos era inerte. Es un cartucho que se utiliza para la práctica en el ejército. El otro cartucho tenía carga propulsora, tenía pólvora, que es lo que hace la propulsión del cohete” indicó Cuevas.

Se trataba de dos cartuchos tipo cohete, de aproximadamente 40 centímetros de altura y 57 milímetros de calibre. El especialista estableció que uno de los elementos era inerte, mientras que el otro presentaba su carga propulsora, aunque esta característica no representa que la munición esté operativa.

Se trataba de dos cartuchos tipo cohete, de aproximadamente 40 centímetros de altura y 57 milímetros de calibre.

Las dos municiones fueron secuestradas y serán destruidas

Ambas municiones fueron secuestradas y quedaron bajo resguardo para avanzar con las medidas de seguridad correspondientes y su posterior destrucción. El peritaje permitió determinar que las armas pertenecían al ejército y que su presencia en vía pública representa un peligro para toda la comunidad.

“Estos elementos fueron hallados en la vía pública, no estaban en poder de nadie, estaban tirados en el suelo, la señora la encontró y lo acercó. Y este tipo de municiones si estuvieran en óptimas condiciones de uso, si es peligroso para la comunidad” concluyó Cuevas.