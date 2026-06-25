Caos y escombros: la dramática cifra de desaparecidos que refleja la web de la tragedia en Venezuela

Con las redes telefónicas caídas tras los dos terremotos, miles de familias recurren a un portal ciudadano de urgencia. Ya se registran más de 25.000 personas no localizadas.

Al menos 164 muertos y más de 971 personas heridas se registraron como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles a Venezuela . Los datos fueron confirmados esta mañana por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , quien además informó que continuaban las tareas de rescate en las zonas más afectadas.

A menos de 24 horas del impactante episodio, continúan las tareas de rescate de aquellos que quedaron debajo de los escombros. Organismos de seguridad y protección civil de Venezuela se encuentran desplegados para realizar tareas de rescate y atención a la población civil .

Desde bomberos, funcionarios de Protección Civil, cuerpos policiales y brigadas de voluntarios se encuentran en las zonas afectadas para asistir a personas atrapadas por el colapso de edficios en diversos estados del país, siendo La Guaira una de las zonas más afectadas donde se concentran la mayoría de los recursos.

Otra situación que agravó la angustia y extrema preocupación es la falta de señal de telefonía, por lo que se desconoce el estado actual de muchas personas. Frente a este preocupante panorama, miles de personas recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda para encontrar a sus seres queridos, publicando fotos de aquellos desaparecidos y su última ubicación conocida.

En este marco, se lanzó una página web no oficial, "Desaparecidos Terremoto Venezuela", donde distintos usuarios denuncian si buscan allegados que no regresaron a sus hogares. Las cifras que indica la página muestran la magnitud de la tragedia. Para las 11.30 ya se reportaron más de 27 mil personas, entre ellas 25.815 no localizadas, mientras que 1295 fueron ubicadas a salvo.

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"Muchas familias siguen sin saber de los suyos"

La página, creada por ciudadanos venezolanos, permite de una forma fácil subir una imagen de quien estas buscando, un número de contacto y la última ubicación. La mayoría de las personas buscadas son de La Guaira, Catia la mar y Playa Grande.

"Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos para que su nombre dé tranquilidad, no angustia", indica la página antes del botón de 'Reportar a alguien'.

En medio del caos, la incertidumbre y las comunicaciones interrumpidas, este portal se convirtió en las últimas horas en un punto de esperanza para miles de familias que buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos.

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"No sé nada de mi familia": el desesperado pedido de un jugador argentino tras el terremoto en Venezuela

Frente al drama que atraviesa el país caribeño, uno de los afectados es un futbolista argentino. Se trata de Lucas Trejo, quien se encuentra en la búsqueda de su esposa e hijos, cuyo paradero lo desconoce tras los fuertes sismos.

El cordobés, defensor del Club Sport Marítimo de la Guaira, denunció a través de sus redes sociales que su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más afectadas. El edificio donde vivían colapsó y, hasta el momento, no logró comunicarse con ellos.

A través de su cuenta de Instagram, Trejo compartió una foto con su esposa y sus dos hijos, y escribió: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".