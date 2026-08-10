Terrible accidente en la Ruta 237: una familia de La Pampa salvó su vida luego de protagonizar un siniestro

Ocurrió este lunes en la Bajada Guayquimil. En el automóvil viajaba una pareja junto a dos menores con destino hacia el sur.

El siniestro vial se registró en la zona de la Bajada Guayquimil.

Un impresionante accidente en la Ruta 237 movilizó este lunes a los equipos de emergencia de Piedra del Águila , luego de que un automóvil en el que viajaba una familia protagonizara un vuelco en el sector de Bajada Guayquimil.

A pesar de la violencia del siniestro, los cuatro ocupantes resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

Según pudo conocer LM Neuquén , en el vehículo viajaban una pareja y sus dos hijos menores de edad quienes se desplazaban desde La Pampa con destino al sur del país, aunque no trascendió la localidad a la que se dirigían.

Una familia de La Pampa protagonizó el vuelco en la Ruta 237. Gentileza: Bomberos Voluntarios Piedra del Águila.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el alerta ingresó a las 11:53, cuando el Hospital local informó sobre un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, en el sector conocido como Bajada Guayquimil.

De inmediato se convocó a todo el personal mediante el sistema de VHF y sirena, y una dotación partió hacia el lugar a bordo del Móvil 16.

Al arribar, los bomberos constataron que un Ford Focus había volcado por causas que no fueron informadas oficialmente.

Afortunadamente ninguno de los cuatro ocupantes resultó herido. Gentileza: Bomberos Voluntarios Piedra del Águila.

Afortunadamente, los cuatro ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo y, tras ser asistidos, se confirmó que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados de urgencia.

Luego de asegurar la escena y verificar que no existieran riesgos adicionales, la dotación regresó al cuartel alrededor de las 12:53.

La alerta fue emitida por personal del Hospital de Piedra del Águila. Gentileza.

El invierno vuelve a poner en alerta a las rutas neuquinas

El vuelco se produjo en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las condiciones cambiantes que afectan a buena parte de la provincia.

En los últimos días se registraron distintos incidentes de tránsito sobre rutas neuquinas, varios de ellos vinculados a la presencia de nieve, hielo y baja adherencia sobre la calzada.

Si bien en este caso no se informó oficialmente qué provocó el vuelco, desde los organismos de emergencia remarcaron que durante el invierno las condiciones del camino pueden modificarse en pocos minutos, incrementando el riesgo para quienes circulan.

Las recomendaciones

Tras el siniestro, Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila difundió una serie de recomendaciones para quienes deban viajar por rutas afectadas por lluvias, nevadas y heladas.

Entre los principales consejos figuran evitar viajar si no es indispensable, consultar previamente el estado de las rutas y el pronóstico meteorológico, y llevar cadenas para nieve, además de conocer cómo colocarlas correctamente.

También aconsejan disminuir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas, como frenadas o aceleraciones repentinas, que pueden provocar la pérdida del control del vehículo.

Luego del accidente, Bomberos emitió una serie de recomendaciones en sus redes sociales. Gentileza: Bomberos Voluntarios Piedra del Águila.

Los bomberos recordaron la importancia de circular con las luces bajas encendidas, evitar sobrepasos innecesarios y revisar antes de salir el estado de los neumáticos, frenos, limpiaparabrisas, luces y calefacción.

Además, recomiendan llevar abrigo, agua, alimentos, una linterna y elementos de emergencia, especialmente para quienes deban recorrer largos trayectos o zonas de montaña.

En el mensaje difundido tras el accidente, los Bomberos Voluntarios remarcaron que una ruta que parece transitable puede complicarse rápidamente por la aparición de nieve, hielo, lluvia o bancos de niebla.

Por ese motivo, insistieron en que si el viaje no es imprescindible, lo más seguro es esperar a que mejoren las condiciones climáticas antes de emprender el recorrido.

"Tu seguridad y la de los demás es lo más importante", concluye el comunicado emitido por la institución.