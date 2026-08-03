Extrema crueldad animal: asesinó a un perro a puñaladas y al otro lo dejó herido en el cuello

Ocurrió durante una pelea de perros, cuando el dueño intentó defender a su mascota y a su hijo del ataque de dos pitbull que se escaparon de una casa.

Tras un ataque de dos pitbull a su mascota, el hombre accionó contra los perros.

Tras un ataque de dos pitbull a su mascota, el hombre accionó contra los perros.

Un episodio de extrema crueldad animal se registró este domingo, cuando un hombre atacó a puñaladas a un perro y lo hirió de muerte. La agresión sucedió en el medio de una pelea de perros, cuando su mascota fue atacada por dos perros pitbull tras escaparon del patio de una vivienda de su barrio.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del domingo en Senillosa, cuando un llamado alertó a la Comisaría 11 sobre una pelea de perros en la esquina de Pascual Puente y Sixto Zapata del barrio Costa del Limay. Al llegar, los efectivos se encontraron a un pitbull sin vida sobre la calle y otro con una herida en el cuello. Al corroborar los hechos denunciados se dio intervención de la Fiscalía de Delitos Ambientales a cargo de Julieta González.

El comisario Antonio Muñoz en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Se recepciona una comunicación a la Comisaría 11 dando a conocer una pelea de perros, donde una persona dio muerte a uno e hirió a otro. Se constituyó personal policial y al corroborar los hechos denunciados se dio intervención a la Fiscalía”.

A partir de la intervención de la Fiscal Julieta González, se ordenó sacar fotografía de los canes, el inicio de las actuaciones judiciales, la notificación de la persona identificada como el agresor y la ejecución de entrevistas videofilmadas.

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con la reconstrucción del ataque, los dos perros de raza pitbull con cruza de rottweiler escaparon de su vivienda cuando el portón quedó entreabierto e ingresaron al patio de una casa vecina. Allí atacaron a un perro caniche, de menor tamaño, que habitualmente estaba suelto dentro del domicilio.

“Los perros entraron al patrio de su vivienda y agarraron al can que tienen ellos, que lo dejaron malherido. Ahí interviene un adolescente de 17 años para intentar separarlos y al ingresar a la casa con las manos ensangrentadas, le dijo al padre la situación” indicó Muñoz.

“El padre ante esta situación, agarra un cuchillo y le dio muerte a uno de los pitbull, también le ocasionó una herida en el cuello al otro perro y todavía estaba con vida hasta el momento” agregó el comisario.

La intervención de la Justicia

En una primera instancia, los investigadores habían reconstruido el episodio únicamente con la versión de la dueña de los pitbull, quien fue la persona que llamó a la Policía. Horas más tarde, el autor del hecho se presentó en la comisaría y brindó su versión de los hechos, donde agregó que los canes habían ingresado a su domicilio para atacar a su mascota.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre no registra antecedentes por episodios similares ni existían conflictos previos entre ambas familias. Además, la denunciante indicó que la reacción de su vecino la sorprendió, ya que no era considerada una persona violenta.

La Fiscalía de Delitos Ambientales deberá determinar la mecánica del ataque de los canes, determinar eventuales responsabilidades y establecer si el uso del cuchillo constituyó o no un exceso de legítima defensa.