La Justicia autorizó algo que los proteccionistas venían reclamando desde que el animal quedó bajo custodia en Rawson. Ahora lo cuidarán especialistas.

Logro del abogado de "Perejil": trasladan a un refugio al perro sospechado de matar a una nena.

La causa por la muerte de Alma Vázquez , la nena de cinco años atacada por un perro el 13 de junio de 2026 en una playa de las afueras de Rawson , en Chubut , sumó una novedad.

La Justicia acordó el traslado de "Perejil" , el animal sospechado del hecho ocurrido en Playa Magagna, hacia un refugio de Trelew .

De este modo, el abogado defenso r que contrataron proteccionistas para que represente a la mascota se anotó un logro en la causa .

El traslado era uno de los pedidos centrales que habían hecho semanas atrás, argumentando que era importante garantizarle al perro mejores condiciones de cuidado.

Desde unas horas después de la trágica muerte de la menor, el animal está bajo custodia de la Dirección de Zoonosis de la capital provincial.

Con adiestradores y etólogos

El nuevo espacio al que será trasladado Perejil cuenta con adiestradores, especialistas en etología (comportamiento animal), veterinarios y supervisión permanente las 24 horas.

Según explicó el abogado defensor a ADNSUR, la resolución representa "un logro importante tras el arduo trabajo" impulsado por la organización proteccionista que vela por el perro señalado.

"Encontramos una luz en este largo camino, que es que se va a poner al resguardo la semana que viene a Perejil", agregó en relación al inminente traslado.

“Preservamos la prueba”

Para la defensa, el nuevo alojamiento no solo mejora las condiciones del animal sino que también aporta valor a la investigación que lleva adelante la fiscalía de Rawson.

Según el abogado, el cambio permite preservar la evidencia sin alterar el comportamiento del perro.

"Desde el punto de vista probatorio estamos resguardando la prueba de esta manera; no le estamos alterando la conducta ni la situación psicofísica, que no es poca cosa", argumentó.

La muerte de Alma, de 5 años, fue el 13 de junio en Playa Magagna, en las afueras de Rawson.

El representante de Perejil en la causa también vinculó la medida con la búsqueda de la verdad para la familia de la víctima.

"En definitiva, también la familia de Alma consigue, en aras de la búsqueda de la verdad, un nuevo avance", cerró.

Un perro bajo custodia

Tras el ataque del 13 de junio, los padres de Alma habían responsabilizado en un primer momento a otro perro.

Cambiaron su versión después de ver filmaciones de cámaras de seguridad aportadas por el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

La fiscal Florencia Gómez, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (Ufeayda), sostuvo que las pericias y las imágenes identifican a Perejil como el causante de las heridas mortales.

Desde entonces, el perro permanece alojado en el exzoológico de Rawson, donde organizaciones proteccionistas denunciaron episodios de maltrato y por otra parte, la fiscalía que interviene en la causa advirtió que hubo intentos de robar al perro y sacarlo del predio.

Marcha en Trelew

El Refugio Los Callejeros, de Trelew, consiguió representación legal para el animal y cuestiona su responsabilidad en el hecho.

El 16 de julio, en esa ciudad de donde era oriunda Alma, se realizó una marcha bajo la consigna "justicia y verdad para Alma y perejil". Y entre los manifestantes que participaron estuvieron los padres de la niña fallecida.