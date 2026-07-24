Quiénes son Pache y Plumis, los perros virales que revolucionan el programa de Mario Pergolini

Se abrieron paso en el popular programa y llegaron del stream directo a la televisión abierta. Suman cada vez más seguidores.

Los perros Pache y Plumis llevaron el humor de Ta Bueno Che al programa de Mario Pergolini.

Dos perros irrumpieron esta semana en la televisión abierta y revolucionaron el programa de Mario Pergolini en Canal 13. Con un éxito inesperado, sus presentaciones en cada emisión se volvieron virales y son furor por estas horas.

La participación en "Otro día perdido" surgió durante la ausencia de Agustín “Rada” Aristarán, ocupado con el musical Charlie y la fábrica de chocolate.

Fue así que Pache y Plumis se abrieron paso en el popular programa, ingresaron al estudio de Eltrece y mantuvieron el comportamiento que utilizan habitualmente en internet, donde ya cosechan miles de seguidores.

En cada emisión, Mario Pergolini pidió varias veces que dejaran de interrumpirlo. Los perros respondieron con nuevas bromas y terminaron convirtiendo cada diálogo en una escena que descolocó al conductor.

Quiénes son Pache y Plumis, los perros virales del stream que llegaron a la tv

Pache y Plumis, así se llaman los protagonistas del canal de streaming "Ta Bueno Che", quienes ganaron popular en los últimos días gracias a su participación en Otro día perdido, donde llevaron su improvisación al programa conducido por Mario Pergolini.

El conductor intentó conversar con ellos como si fueran invitados tradicionales, pero las interrupciones y respuestas de los personajes alteraron la dinámica del ciclo. “No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión”, dijo Pergolini durante uno de los intercambios.

La aparición mostró el alcance conseguido por Ta Bueno Che en pocos meses. El proyecto supera el millón de seguidores en Instagram, reúne alrededor de 46.000 suscriptores en YouTube y acumula más de 200.000 seguidores en TikTok.

La audiencia de Ta Bueno Che se amplió mediante videos breves publicados en Instagram y TikTok. Muchos de esos fragmentos muestran discusiones cotidianas entre los perros o reacciones frente a situaciones protagonizadas por otros animales.

Duki compartió una publicación del canal y Nicki Nicole comenzó a seguir la cuenta. También participaron Malena Pichot, Black Rodríguez Méndez, de La Delio Valdez, e Ivo Magia.

El formato encontró público entre chicos, adultos y familias que se reúnen para mirar la transmisión semanal. Parte de esa audiencia reconoce en los personajes una forma de humor vinculada con antiguos programas de títeres, pero adaptada al lenguaje del streaming.

Un estudio construido dentro de una casa

El creador de "Ta Bueno Che" es Patricio Crom, un titiritero y músico con más de 20 años de experiencia. La transmisión comenzó en un estudio armado dentro de su propia casa, con una computadora, cámaras, luces y los elementos necesarios para operar los personajes.

Crom construyó los perros títeres, diseñó la escenografía y aprendió a manejar las herramientas técnicas. También edita los fragmentos, prepara las publicaciones y administra las redes del canal.

Durante los primeros meses trabajó sin asistentes. Aprendió a utilizar programas como OBS y Adobe Premiere mediante tutoriales, mientras ajustaba el funcionamiento de las transmisiones en vivo.

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Después de los primeros meses, Crom convocó a Leandro Stazi, conocido como Chusko, para interpretar a Plumis. Ambos se conocieron durante una publicidad y más tarde trabajaron juntos en una obra teatral protagonizada por perros.

La interacción entre los dos titiriteros permitió que Pache y Plumis desarrollaran una conversación más rápida, con respuestas inesperadas y discusiones construidas en el momento.

Fuera del universo de los títeres, Crom trabaja como guitarrista de tango. Realizó giras por Europa y Estados Unidos junto con Juan Villarruel, grabó un disco en Zagreb y participó en Futurología Arlt, de Fito Páez, tocando una flauta japonesa llamada shakuhachi.

La historia de Pache y Plumis

Pache es un perro callejero nacido en General Pacheco. Su historia indica que siguió a Patricio hasta su casa y decidió quedarse. Habla con tranquilidad, observa las conductas humanas y conserva una personalidad silvestre.

Plumis nació en Laferrere, pero vive con un influencer. Por eso conoce los códigos de las redes, busca canjes de ropa y responde con mayor velocidad. Su humor está relacionado con las modas digitales y la exposición permanente.

Los personajes conducen el programa todos los miércoles a las 20. Reaccionan a videos de perros, reciben animales invitados y conversan sin seguir un guion cerrado.