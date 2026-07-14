Se presentaron oficialmente ante la Fiscalía y solicitaron una serie de pasos concretos para la causa. Proteccionistas preparan una marcha “por Alma y Perejil”.

Las medidas que piden los abogados de Perejil, el perro sospechado de matar a una nena de 5 años en Chubut.

La causa por la muerte de Alma Vázquez , la nena de 5 años que el 13 de junio de 2026 fue atacada por un perro en Playa Magagna , en las afueras de Rawson, Chubut , sumó un nuevo capítulo.

El estudio jurídico que representa al animal se presentó formalmente ante la Fiscalía de Rawson y adelantó los pasos que pedirá en la causa, según informó Diario Jornada.

En paralelo, en Trelew los proteccionistas que contyrataron representación legal para el perro callejero sospechado, que está a resguardo de las autoridades desde horas después del hecho, convocan a una marcha para el jueves 16 de julio de 2026.

Qué piden los abogados de Perejil

Los abogados Gerardo Martínez, Oscar Marinao, Bibiana Dualde e Ioana Williams se presentaron ante el Ministerio Público Fiscal para acceder al expediente y participar del proceso judicial.

Según precisó el medio chubutense, su estrategia es sostener que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no puede confirmarse de manera definitiva que Perejil haya sido el animal que provocó las heridas que derivaron en la muerte de la niña.

Por ese motivo, pidieron la realización de nuevas pericias y solicitaron que la investigación continúe hasta establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos.

Semanas atrás, se conoció que existen imágenes de cámaras de vigilancia que permitirían conlcluir la particiupación de Perejil, un animal muy conocido en la zona donde se produjo esta tragedia, donde vivía libre en las calles y en contacto con los vecinos.

Traslado del perro a un refugio de Trelew

Además, los representantes legales solicitaron que el perro sea trasladado desde el predio del exzoológico de Rawson, donde permanece bajo custodia de la Dirección de Zoonosis, hacia un refugio de Trelew.

Consideran que allí podría contar con mejores condiciones de cuidado mientras avanza la causa judicial.

La muerte de Alma fue el 13 de junio de 2026 en Playa Magnana, en las afueras de la capital de Chubut.

Justamente, a principios de julio de 2026 los proteccionistas habían denunciado maltrato contra Perejil en el exzoológico de Rawson y advertencias de la Fiscalía sobre movimientos que hacían sospechar intentos de sustraer al animal del lugar.

En ese momento, el refugio de Trelew tambnién ya había anunciado en sus redes que Perejil contaría con un equipo de abogados.

Lo cierto es que organizaciones proteccionistas cuestionaran desde el inicio la responsabilidad del animal en el ataque.

La marcha “por Alma y Perejil”

Ahora, desde el Refugio Los Callejeros, la organización que impulsa la defensa del animal, están abocados a seguir reuniendo testimonios, registros de cámaras de seguridad y audios que puedan aportar información al expediente, más allá de los indicios que ya existen y que podríuan resultar concluyentes..

En paralelo, la ONG convoca a una movilización para este jueves 16 de julio, a las cuatro de la tarde en la Plaza Independencia de Trelew.

La consigna elegida es "Por Alma y Perejil, búsqueda de justicia y verdad. No más silencio, no más impunidad".

Desde la organización invitaron a participar con carteles, panfletos y banderas.

La posición de la familia de la nena

Pero además, señalaron que la madre de Alma acompaña el pedido para que la causa continúe y se analicen todas las pruebas antes de determinar responsabilidades.

Esa información que difundieron tiene trascendencia, ya que los propios padres de la nena habían dudado en un primer momento de que el perro que habían puesto a resguardo fuera el responsable.

Proteccionistas le pusieron abogados a "Perejil", el perro que atacó y mató a una nena en Rawson.

Sin embargo, habrían cambiado de postura después de ver filmaciones de cámaras de seguridad aportadas por el Ministerio Público Fiscal de Chubut que resultarían conluyentes..

El ataque en una playa de Chubut

El ataque a Alma ocurrió cuando la nena de Trelew estaba con su familia en la zona costera de Playa Magagna, durante un fin de semana largo en la que habían ido de paseo hasta la capital de Chubut.

Tras conocerse lo sucedido, se desplegó un operativo con personal policial y equipos de emergencia, y el sector fue preservado para las pericias correspondientes.

El caso generó conmoción entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona al momento del ataque. Y cuando días después se conoció que se había puesto a resguardo a Perejil, no fueron pocos los que pusieron en duda su participación.