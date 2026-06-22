¿Qué va a pasar con Perejil? La Fiscalía aclaró el destino del perro de una tragedia

El ataque fatal a una nena desató una grieta social y una enorme campaña en defensa del animal. En medio de la tensión y los rumores de sacrificio, la Justicia fijó su postura.

Tras la enorme movida en defensa del perro que mató a una nena, la Fiscalía salió a aclarar los tantos.

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales ( Ufeayda ) de Chubut debió emitir un comunicado oficial para explicar qué ocurrirá con “ Perejil ” el perro callejero que atacó y mató a una nena de cinco años en Playa Magagna , cerca de Rawson , durante el último fin de semana largo.

La Fiscalía a cargo de Florencia Gómez difundió esta información oficial en respuesta a un enorme revuelo que se generó en las redes sociales a partir de la versión de que el animal, que permanece bajo resguardo de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Rawson, sería sacrificado.

Después de que comenzó a circular este rumor, una petición para que no se le aplique eutanasia a “ Perejil ” en la plataforma Change.org superó las 10.000 firmas.

Perro Playa magagna Alma Vázquez (1) Perejil, el perro capturado en Rawson.

Además, se convocó a una movilización este lunes a las 10 junto a la sede de la Ufeayda en la avenida Sarmiento al 400, de Rawson, para firmar de manera presencial el petitorio.

Al mismo tiempo, “El Campito”, un conocido refugio de animales de la localidad bonaerense de Monte Grande -a pocos kilómetros de Capital Federal- se ofreció formalmente para asumir la guardia responsable del perro.

“Perejil no merece la muerte ni el pasillo de la muerte”, indicaron desde el refugio ubicado en el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, y plantearon que se le haga al animal una evaluación etológica -de conducta y causas de su comportamiento- y el acompañamiento profesional.

Capturado en Playa Magagna

“Perejil” fue capturado por la Policía de Chubut y puesto bajo cuidado del área de Zoonosis de Rawson, alojado en el viejo Zoológico municipal, el mismo sábado 13 de junio, cuando atacó a Alma Vázquez, una niña de cinco años, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Florencia Gómez, fiscal jefa de Chubut Florencia Gómez, la jefa de la Fiscalía de Chubut

Si bien en principio los padres de Alma afirmaron que el perro mestizo callejero no había sido el agresor de la pequeña y apuntaron a animales de raza que, según testigos, andaban por la zona, posteriormente las imágenes de cámaras de seguridad cercanas confirmaron que sí fue “Perejil” el causante de la muerte.

La fiscal Gómez, por su parte, detalló que en la investigación, además de revisar las imágenes de todas las cámaras disponibles, fueron relevados todos los perros de la zona para establecer su “impronta dentaria” y ver si la mordida de algún otro perro también coincidía con las heridas.

Qué pasa con el perro

Desde la Fiscalía remarcaron que el perro continúa bajo custodia de las autoridades sanitarias mientras avanza la investigación judicial y avisaron que se encuentra en buen estado y recibiendo todos los cuidados necesarios.

Además, solicitaron a la comunidad actuar con responsabilidad y consultar únicamente la información difundida por los canales oficiales del Ministerio Público Fiscal, ante la difusión de información no confirmada sobre el caso.

El proceso de investigación judicial, mientras tanto, continúa en Rawson. La fiscal contó que el perro capturado estaba en Playa Magagna al menos desde marzo, cuando alguien lo abandonó, y que deben determinar si hay personas con responsabilidad sobre él.