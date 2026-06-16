A pocos kilómetros de Puerto Madryn hay opciones con color local y, también, la posibilidad de visitar a otro gigante.

Avistajes de ballenas en Chubut: tres paseos imperdibles para hacer al volver de la excursión al mar.

Como cada año, la temporada de ballenas 2026 de Chubut ya invita a visitantes de todo el país a Puerto Madryn y Península Valdés .

Los primeros ejemplares de ballena franca austral enmpezaron a dejarse ver frente a las costas semanas antes del lanzamiento oficial, que en esta ocasión arrancó unos días antes de lo habitual para no superponerse con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El pico de mayor concentración de turistas que se suben a las lanchas para ver de cerca a los cetáceos en una experiencia única, se extiende entre septiembre y noviembre, cuando madres y ballenatos pueblan el golfo en número máximo.

En esta época del año, claro, son la atracción principal. Pero el viaje desde distintos puntos del país hasta la Patagonia suele durar varios días. Y a pocos kilómetros de Puerto Madryn, el Valle Inferior del Río Chubut despliega un circuito cultural y gastronómico que puede recorrerse en un día o dos.

Playa El Doradillo Ballenas en la playa El Doradillo, donde se las puede ver desde la costa.

De este modo, al color local que ofrecen las localidades de Gaiman y Dolavón, se suma también una escapada a la ciudad vecina de Trelew para conocer a otro gigante prehistórico: el dinosaurio Patagotitan mayorum.

Solo hay que seguir una ruta corta, accesible y completamente distinta al paisaje marino que ofrece el golfo nuevo con sus ballenas. Y justamente, ese contraste es parte del atractivo.

Después de las ballenas, otro gigante

Un punto de este recorrido se ubica en la vecina ciudad de Trelew.

La ciudad alberga el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), considerado uno de los más importantes de Sudamérica. Y allí, después de conocer a las ballenas, es posible rendirse a los pies del animal más grande que jamás habitó la Tierra. Literalmente.

El gran protagonista del museo es el Patagotitan mayorum: el dinosaurio más grande del mundo del que se hayan recuperado fósiles, con 40 metros de largo y 20 de alto.

Patagotitan mayorum en el MEF - Trelew El Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande entre los fósiles que fueron recuperados, tiene 40 metros de largo y 20 de alto.

Sus restos fueron hallados en Chubut en 2013, a unos 260 kilómetros al oeste de Trelew.

El MEF completó en 2024 una ambiciosa remodelación que triplicó su superficie y permite exhibir la pieza completa a tamaño real: los visitantes pueden caminar literalmente por debajo del esqueleto.

Pero no es lo único: la colección total del museo supera los 17.000 fósiles.

Además, la ciudad amplía la propuesta con un circuito urbano de esculturas prehistóricas que transforma sus espacios públicos en un museo a cielo abierto.

La escultura del Tyrannotitan chubutensis, el carnívoro más grande hallado en la provincia, con 13 metros de largo fue instalada recientemente junto al Centro Astronómico local e integra un corredor que conecta el museo, el casco histórico y otros puntos de la ciudad.

El pueblo galés donde el tiempo se detiene en la mesa del té

El primer destino del circuito es Gaiman, a unos 65 kilómetros de Puerto Madryn.

El pueblo es el corazón cultural de la herencia galesa en la Patagonia y tiene en sus casas de té su atractivo más reconocido.

La historia arranca en 1865, cuando los primeros colonos galeses desembarcaron en estas tierras y construyeron una comunidad que, más de 160 años después, conserva intactos sus rituales cotidianos.

Te gales en Gaiman - Chubut La tradición del te galés distingue a Gaiman, en Chubut.

En las casas de té, la vajilla delicada, los manteles bordados y las recetas transmitidas de generación en generación recrean una tradición que no es escenografía, sino parte de la vida del pueblo.

En invierno, cuando el frío patagónico acompaña, la merienda adquiere un calor especial.

El Museo Histórico Regional, instalado en la antigua estación del ferrocarril, completa la visita con la historia documentada de la comunidad galesa en Argentina.

Norias, un bar centenario y capillas en las chacras

Dolavon queda a unos 19 kilómetros al oeste de Gaiman, sobre la Ruta Provincial 25.

Pueblo agrícola fundado en 1919, conserva intacta la arquitectura de sus primeros pobladores.

Su canal de riego atravesado por antiguas norias es la postal más característica del lugar: un sistema que los colonos construyeron para hacer productiva una tierra árida y que hoy se convierte en uno de los atractivos del pueblo.

Entre sus construcciones emblemáticas está el Bar España, con más de un siglo de historia, que originalmente funcionó como un hotel.

Dolavon - norias Una de las norias de los canales de riego que atraviesan Dolavon, el pueblo rural de Chubut cercano a Puerto Madryn.

Sus paredes, su barra de madera y sus mesas reúnen a vecinos y visitantes en un ambiente que conserva la esencia de los antiguos puntos de encuentro.

El tiempo transcurre distinto allí, entre partidas de truco y anécdotas que cruzan generaciones.

Las capillas galesas distribuidas en las chacras del entorno completan la visita: construcciones sencillas que reflejan el espíritu de los primeros colonos y ofrecen un entorno de silencio y tranquilidad inusuales.

Un circuito corto, una experiencia completa

Los tres destinos pueden recorrerse en un día desde Puerto Madryn o bien convertirse en una excursión de dos días que combina el avistaje con el circuito terrestre.

Las distancias son cortas.

Gaiman está a 65 km de Puerto Madryn, Dolavon a otros 19 km más al oeste y Trelew a 70 km de Puerto Madryn por ruta directa.

De este modo, Chubut ofrece en pocos kilómetros una experiencia que pasa del océano al desierto, de la historia galesa a la prehistoria y los gigantes del mar a los gigantes de la tierra.