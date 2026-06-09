Este martes es el lanzamiento del período de avistaje de ballena franca austral en Puerto Pirámides, Chubut. Cómo es la obra del acceso a El Doradillo.

Arranca la temporada de ballenas e inauguraron el camino de asfalto para poder verlas desde la playa.

Se podrá llegar por asfalto a la playa de Chubut donde se hace avistaje de ballenas desde la costa.

Coincidiendo con el día de inauguración de la temporada de ballenas 2026 en Puerto Madryn, el gobierno de la provincia de Chubut inauguró este martes por la mañana el nuevo camino asfaltado de acceso a El Doradillo , la playa desde donde se pueden avistar las ballenas francas sin necesidad de una excursión embarcada.

Tras varios días de trabajo contrarreloj para finalizar la obra vial antes de que se iniciara la temporada turística, se concluyó el pavimento que reemplaza al histórico ripio por el cual se llegaba a la playa El Doradillo y que era causa de numerosos accidentes y trastornos para los automovilistas.

La traza total pavimentada tiene 11,23 kilómetros de extensión y cuenta con dos carriles de circulación de 6,70 metros de ancho. El nuevo recorrido incluye también una calzada de tres metros de ancho con ciclovía y sendero de running.

El Doradillo, un lugar para visitar

Las autoridades provinciales y municipales resaltaron el cambio estructural enorme que representa la obra para la logística del turismo en Puerto Madryn durante los meses de mayor demanda, en especial en las vacaciones de invierno que coinciden con la temporada alta de la ballena franca austral.

Completaron la pavimentación del acceso a El Doradillo en Chubut Completaron la pavimentación del acceso a El Doradillo en Chubut.

Caracterizada por su tranquilidad, aguas claras y un contacto permanente con la naturaleza -además, claro está, de la presencia de las ballenas Franca Austral- El Doradillo se ubicó en el top ten de los últimos dos años, del ranking sudamericano Traveller’s Choice, la popular lista que publica el portal de turismo Trip Advisor.

Así, la playa chubutense rompió dos veces seguidas, en 2024 y 2025, la hegemonía histórica que mantienen las playas brasileñas en ese ranking.

Temporada de ballenas

Tras el acto inaugural en El Doradillo, la jornada oficial se trasladó a Puerto Pirámides, donde esta mañana se realizaría la apertura oficial de la temporada de ballenas 2026.

Si bien la fecha habitual de lanzamiento de temporada es el 15 de junio de cada año, esta vez se decidió adelantarla para que el evento no coincidiera con ningún partido del Mundial de Fútbol 2026 que comenzará este jueves en América del Norte.

Puerto Pirámides, sede de un evento mundial

La llegada de las ballenas viene acompañada de una noticia que las autoridades nacionales dieron este lunes durante la presentación de la temporada turística de invierno de Chubut en la CIudad de Buenos Aires.

Allí, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, celebró que, por primera vez, la Argentina será sede de la ceremonia de reconocimiento del certamen Best Tourism Villages que organiza ONU Turismo, el ente turístico de la Organización de Naciones Unidas que reemplazó a la antigua Organización Internacional de Turismo (OIT).

El lugar elegido por la ONU para la premiación es, precisamente, Puerto Pirámides que, además, es una de las candidatas para obtener el reconocimiento que en 2024 ya recibieron las localidades chubutenses de Gaiman y Dolavon.

“Durante la primera semana de diciembre, nuestro país recibirá a representantes de los mejores pueblos turísticos del mundo, y nos llena de orgullo que Puerto Pirámides forme parte de los ocho destinos seleccionados”, expresó Scioli.