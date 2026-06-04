Eric Encina fue sobreseído tras acceder a una prueba que normalmente los imputados esquivan. Ahora buscan a otro cómplice en Comodoro Rivadavia.

Doble crimen de Chubut: la decisión de un sospechoso que tomó por sorpresa al fiscal y obligó a dejarlo libre.

El doble homicidio mafioso de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, ocurrido el 22 de abril de 2026 en Comodoro Rivadavia , tiene un solo sospechoso detenido, tras la liberación dispuesta por la Justicia de Chubut del otro hombre que las primeras investigaciones habían señalado como partícipe del crimen.

El único que permanece arrestado es Nadir “Ñoqui” Vera , integrante de un clan familiar enfrentado con el de los Nieves y quien sí está en la mira judicial como probable autor de los disparos que terminaron con las vidas de Nieves y Asencio .

Está comprobado que fueron dos las personas que atacaron a tiros a las víctimas y las acribillaron desde un auto a otro.

Sin embargo, Eric Encina, quien en principio fue tomado como cómplice de Vera y detenido en un gran operativo que incluyó 16 allanamientos en Comodoro Rivadavia, quedó libre este martes, tras una decisión que tomó por sorpresa a la Fiscalía y al juez penal Martín Cosmaro y obligó a que lo sobreseyeran.

Erick Encina, detenido por el crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio Encina cuando fue detenido.

El propio fiscal a cargo de la investigación, Julio Puentes, fue quien pidió el sobreseimiento de Encina, solicitud a la que accedió sin más trámites el juez Cosmaro.

La liberación se dispuso después de una segunda pericia scopométrica -el análisis de las características físicas del acusado- que se realizó gracias a que el acusado aceptó participar para que compararan su fisonomía y su forma de moverse con las de los hombres que el día del crimen fueron captados por las cámaras de seguridad.

"Habitualmente no quieren participar"

Por lo general, los imputados no acceden a este tipo de pruebas, ya sea porque son culpables y la comparación terminaría de demostrarlo, o por el riesgo de quedar casualmente incriminados.

Encina tomó una decisión distinta y su participación, replicando las tomas de video de las cámaras, derivó en que lo dejaran libre de culpa y cargo.

"Participó el mismo imputado de esa segunda videofilmación que fue captada en el lugar del hecho. Él mismo se presentó para realizar esa grabación y, en base a esa medida y al video original, se determinó que no correspondía con la figura del sospechoso", le confirmó el fiscal Puentes al medio local Actualidad 2.0.

Rodrigo Nieves 1200 Rodrigo Nieves, el delincuente que murió acribillado en Comodoro Rivadavia.

Puentes confirmó que este tipo de medidas se realiza con conocimiento del imputado, quien puede acceder o no a hacerlo.

"Habitualmente no quieren participar porque en la mayoría de los casos son las personas que aparecen en el video. Pero en este caso el mismo imputado quería participar", contó el funcionario oficial.

“Al ser descartada una prueba principal y fundamental como era el video, automáticamente se solicitó el sobreseimiento y la libertad", admitió el fiscal.

Vera, muy complicado

En cuanto a Vera, Puentes describió una situación completamente distinta y dijo que, al contrario de lo ocurrido con Encina, pericias realizadas sobre prendas y objetos secuestrados durante los allanamientos permitieron establecer coincidencias con la vestimenta observada en las grabaciones del día del crimen.

"Se determinó que las zapatillas, el chaleco y el reloj corresponden a los captados en las imágenes", explicó Puentes.

Vera es ahora el único acusado por los homicidios de Nieves y Asencio, quienes fueron acribillados y recibieron al menos 13 balazos cuando se encontraban dentro de su auto estacionado.

Al integrante del clan Vera se le dictó un período de 4 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación, ya que el juez consideró que podría entorpecer la causa y que hay riesgo de fuga.

Mientras tanto, los investigadores buscan ahora a la otra persona que, según se ve en las cámaras de seguridad, participó del crimen en la ciudad petrolera de Chubut.